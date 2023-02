Meloni: Jako Europejczycy musimy podziękować Polakom za wspaniałą pracę na rzecz Ukrainy

Polacy to naród, któremu my jako Europejczycy musimy powiedzieć: „dziękuję” za wspaniałą pracę wykonywaną na rzecz wsparcia Ukrainy – powiedziała w poniedziałek w Warszawie premier Włoch Giorgia Meloni podczas konferencji prasowej po spotkaniu z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

W poniedziałek w Warszawie odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i szefowej włoskiego rządu Giorgii Meloni. Głównymi tematami rozmów były: współpraca dwustronna oraz unijna, kontynuacja wsparcia dla Ukrainy, wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie. We wtorek premier Włoch ma się spotkać w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Relacje polsko-włoskie

– Oczywiście chcę serdecznie podziękować premierowi Morawieckiemu za tą kolejną okazję spotkania. Jestem bardzo zadowolona, że jestem tutaj dzisiaj w Warszawie; to nie jest przypadek. Myślę, że to po raz kolejny pokazuje siłę relacji, jaka istnieje między naszymi dwoma narodami. Jest to oczywiście relacja handlowa, która cały czas rośnie. W zeszłym roku osiągnęliśmy rekordową liczbę wymiany handlowej na poziomie 29 miliardów euro. Jesteśmy pewni, że ta praca może cały czas rosnąć – mówiła Meloni, wskazując, że „w Polsce jest obecnie ponad 2600 firm włoskich, które zatrudniają w sumie ok. 100 tys. osób”.

Premier Włoch wskazała też, że w polskim hymnie pojawia się wątek włoski, a we włoskim hymnie pojawia się wątek polski. – Mateusz Morawiecki przypomniał mi, że jesteśmy jedynymi narodami na świecie, które odwołują się do siebie wzajemnie w swoich hymnach narodowych. Byli Włosi, którzy poświęcili swoje życie dla wolności Polski i byli Polacy, którzy poświęcili się dla zjednoczenia Włoch. To łączy nas bardziej niż jakakolwiek rzecz – zaznaczyła szefowa włoskiego rządu.

W polskim hymnie śpiewamy „Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem, złączym się z narodem”. W ostatniej zwrotce włoskiego hymnu „Fratelli d’Italia” znajduje się wątek o wspólnocie włoskiej i polskiej krwi. „Już austriacki orzeł utracił swe pióra, krew włoską z krwią polską pił razem z Kozakiem” („Già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute, Il sangue d'Italia, Il sangue Polacco, beve, col cosacco”) – śpiewają Włosi.

Meloni wskazała też, że „z biegiem historii połączyło nas wiele postaci”. – Myślę tutaj oczywiście o papieżu Janie Pawle II, tym gigancie historii, gigancie wiary, gigancie tożsamości, którego miałam zaszczyt poznać – powiedziała.

Jak oświadczyła, Włochy i Polska chcą, by „Europa była gigantem politycznym, a nie gigantem biurokratycznym”. – I na rzecz takiej Europy pracujemy – zapewniła.

Zaznaczyła też, że „postawa Włoch i Polski jest bardzo bliska, jeśli chodzi o konkurencyjność naszych przedsiębiorstw, jeśli chodzi o imigrację”. – Jeśli chodzi o konkurencyjność, na przykład zdajemy sobie sprawę, że Unia Europejska potrzebuje konkretnych środków, by pomóc swoim firmom; tak, by nie sprzyjać jednym na niekorzyść innych – wskazała.

Nielegalna imigracja i ochrona granic

– Jeśli chodzi o imigrację, to tutaj nadal utrzymujemy opinię, że trzeba mówić o wymiarze zewnętrznym granic UE. Niepotrzebna jest dyskusja o wewnętrznym przemieszczaniu się (migrantów), jeżeli nie rozmawiamy o zatrzymaniu nielegalnej migracji na granicach. Nie możemy się zgadzać, aby selekcja wejścia do Europy była koordynowana przez grupy handlarzy ludźmi – podkreśliła przewodnicząca Rady Ministrów Włoch.

Jak zaznaczyła, „nie możemy mylić dwóch spraw, które są kompletnie różne – imigracja i uchodźcy”.

Wsparcie dla Ukrainy i podziękowania dla Polski

Premier Włoch odniosła się też do kwestii wsparcia dla Ukrainy. Jak powiedziała, „Włochy były zdecydowane, by wspierać Ukrainę od początku inwazji”. – Przekazaliśmy Ukrainie wsparcie finansowe, wojskowe, humanitarne – zaznaczyła.













– Ukraina wie, że może na nas liczyć i Polska wie, że może na nas liczyć – zapewniła szefowa włoskiego rządu.

– Kolejnym powodem, dla którego jestem tutaj dzisiaj, to aby przypomnieć w kontekście konfliktu, że Polska reprezentuje granicę moralną i materialną Zachodu. Jest to naród, któremu my jako Europejczycy musimy powiedzieć: „dziękuję” za wspaniałą pracę, którą wykonuje na rzecz wsparcia Ukrainy – powiedziała Giorgia Meloni.





– Oczywiście Ukraina może liczyć na Włochy, bo tak jak pokazaliśmy od samego początku byliśmy i będziemy u jej boku. Polska też może liczyć na nasze wsparcie – dodała premier Włoch.





„Włoski i polski rząd patrzą identycznie”

Podczas poniedziałkowej konferencji oświadczenie złożył też premier Morawiecki. – Wiemy doskonale, że rok temu zakończył się okres względnego spokoju, który trwał od czasu zimnej wojny, a pełnoskalowa, regularna, brutalna agresja rosyjska rozwiała bardzo wiele złudzeń. Cieszę się, że Włochy choć oddalone od Rosji i od Ukrainy, to tak doskonale rozumieją, co się tam dzieje, tak doskonale czują jak ważne to jest dla przyszłości Europy – powiedział szef rządu.





– Niektórzy ulegli różnym iluzjom i cały czas jeszcze ulegają w Europie, ale rząd włoski i nasz rząd patrzą identycznie na te problemy – podkreślił.

– Żeby wrócić do normalności, opanować kryzysy energetyczne, kryzys gospodarczy, zdusić inflację, wiemy doskonale, że trzeba pokonać Rosję, że trzeba, aby Ukraina pokonała Rosję ze wsparciem państw w miarę wolnego świata – powiedział premier Morawiecki.

– Razem czujemy podobną odpowiedzialność – dodał.

Polski premier podkreślił, że oba państwa deklarują kolejne dostawy broni Ukrainie „po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój”.

















