Nobliści w Toruniu. 550 lat temu urodził się Kopernik

Dziś w całej Polsce historia i dokonania Mikołaja Kopernika były na wyciągnięcie ręki. W Toruniu dokonano otwarcia Akademii Kopernikańskiej, zaś w całym kraju odbywały się wystawy i pikniki – relacjonują w materiale „Wiadomości” TVP1. Powodem 550. rocznica urodzin astronoma, która przypada 19 lutego.

Kopernik zasłynął przede wszystkim jako astronom, ale było to jedno z wielu jego zajęć. Studiował medycynę we Włoszech, był prawnikiem, lekarzem i matematykiem, fascynowała go także ekonomia.





W poniedziałek pięciu laureatów Nagrody Nobla, siedmiuset gości i ponad stu dziennikarzy wzięło udział w rozpoczęciu Światowego Kongresu Kopernikańskiego w Toruniu. Tam też zainaugurowano Akademię Kopernikańską zrzeszającą naukowców z Polski i zagranicy. Na uroczystości był obecny premier Mateusz Morawiecki.





Akademia Kopernikańska





Akademia Kopernikańska to nowa instytucja w systemie polskiej nauki. Jest to międzynarodowa korporacja – składa się w połowie z polskich, a w połowie z zagranicznych naukowców. Jest również głównym ośrodkiem realizacji Narodowego Programu Kopernikańskiego.

Kluczowymi zadaniami Akademii będą: przyznawanie Nagród Kopernikańskich, nadzorowanie i wspieranie działalności Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, koordynacja programu Ambasadorów Międzynarodowej Akademii Kopernikańskiej oraz realizacja Światowego Kongresu Kopernikańskiego.





Akademia oparta jest na pięciu filarach, odpowiadających obszarom dokonań Mikołaja Kopernika, które stały się podstawą organizacji izb Akademii. Są to: astronomia, ekonomia, prawo, medycyna oraz teologia i filozofia.