„Wizyta Bidena potwierdza status Polski jako lidera wschodniej flanki NATO”

Wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce, druga na przestrzeni niespełna roku, potwierdza status Polski jako lidera wschodniej flanki NATO - oceia w poniedziałek francuski dziennik „La Croix”.

„Środek ciężkości przesuwa się na wschód” – ocenia dziennik. Dodaje jednak, że w tym wypadku Amerykanie nie będą chcieli rozgrywać „starej Europy” przeciwko „nowej Europie”, jak to miało miejsce w czasie administracji George'a W. Busha i wojny w Iraku.

– Wątpię, by ten paradygmat pojawił się ponownie teraz – powiedział Jacques Rupnik, specjalista do spraw Europy Środkowo-Wschodniej w Centre de Recherches Internationales de Sciences Po, cytowany przez „La Croix”. Twierdzi on, że Biden, pamiętający czasy zimnej wojny, ceni europejską jedność.

Dziennik podkreśla, że po wybuchu wojny na Ukrainie stosunki polsko-amerykańskie uległy poprawie, choć po wyborze Bidena na prezydenta nie były najlepsze. W tym kontekście przypomina, że Polska została częścią amerykańskiego programu Foreign Military Financing (FMF) celem wzmocnienia obronności kraju, a Warszawa podpisała kilka kontraktów na zakup amerykańskiego sprzętu wojskowego, w tym czołgów Abrams czy wyrzutni rakietowych Himars.

„Polacy nie są gotowi polegać na Francji, podejrzewanej o zbytnią pobłażliwość wobec Putina, ani na Niemczech, od których wciąż domagają się reparacji za II wojnę światową” – ocenia Rupnik.

Jak zauważa dziennik, Polska wyda w tym roku na zbrojenia ponad 4 proc. swojego PKB. Jednak nie wszyscy członkowie sojuszu trzymają się zobowiązań z 2014 roku, aby przeznaczać na obronność przynajmniej 2 proc. PKB.