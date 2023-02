Premier Włoch w Warszawie, potem w Kijowie. Może dojść do spotkania z Bidenem

Premier Włoch Giorgia Meloni spotka się w poniedziałek w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim, po czym z prezydentem Andrzejem Dudą. Następnie, we wtorek w Kijowie odbędzie spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Ukraina oczekuje Giorgii. Mamy wielki szacunek względem Włoch i narodu włoskiego – powiedział Zełenski w rozmowie z włoską telewizją RAI. Jak wskazuje dziennik „il Giornale”, „pierwszy etap podróży Meloni odbędzie się do Polski, jednego z najbardziej stanowczych krajów, by sprzeciwić się inwazji i wspierać ukraiński ruch oporu”. Włoskie media zastanawiają się też, czy podczas wizyty w Warszawie Meloni zdoła także spotkać się z prezydentem USA Joe Bidenem.

W poniedziałek o godz. 17:00 szefowa włoskiego rządu spotka się w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie przewidziane jest wspólne oświadczenie, o czym poinformowała w niedzielę portal tvp.info rzeczniczka Meloni, Giovanna Ianniello. Później premier Włoch spotka się też z prezydentem Andrzejem Dudą. We wtorek w Kijowie odbędzie spotkanie z prezydentem Zełenskim.

To pierwsza wizyta Giorgii Meloni w Polsce, odkąd w październiku zeszłego roku stanęła na czele rządu centroprawicy po wygranych wyborach.

Spotkanie Meloni – Biden?

Korespondenci włoskich mediów informują, że podejmowane są próby organizacji spotkania Giorgii Meloni z amerykańskim prezydentem, który po niezapowiedzianej poniedziałkowej wizycie na Ukrainie przybędzie do Warszawy. Jak odnotowują gazety, spekulacje te nie zostały zdementowane przez włoską stronę rządową.

Wysłannik dziennika „La Stampa” zaznacza, że teoretycznie takie spotkanie jest możliwe. Jak wskazuje „La Repubblica”, istnieje taka możliwość, choć wydaje się to trudne.

Premier Włoch w Polsce

Dziennik „Il Giornale” zaznacza, że włoska premier przed wizytą w Kijowie uda się do Polski. „Misja Giorgii Meloni zaczęła się dzisiaj. Przewodnicząca Rady Ministrów, zanim uda się do stolicy Ukrainy, zatrzyma się w Warszawie, gdzie po południu odbędzie rozmowę ze swoim odpowiednikiem, Mateuszem Morawieckim. Na jutro, 21 lutego przewidziano spotkanie z Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie” – zaznacza włoski dziennik.

Meloni od początku swojej kadencji zamierzała udać się na Ukrainę. Jak podkreśla „il Giornale”, „pierwszy etap podróży odbędzie się do Polski, jednego z najbardziej zdeterminowanych krajów, by przeciwstawiać się inwazji i wspierać ukraiński ruch oporu”.

Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla programu informacyjnego TG1 telewizji RAI1 powiedział, że siły rosyjskie „nie są już tak silne jak wcześniej”. – Teraz jesteśmy od nich znacznie silniejsi. Wiemy, że jeśli przegramy, to stracimy wszystko – domy, dzieci, rodziców. Dla nas to nieważne, czy to stara, czy nowa inwazja. Wobec tego, co się wydarzyło 24 lutego minionego roku, nie ma kompromisów; złamano prawo międzynarodowe – podkreślił ukraiński przywódca.

„To będzie historyczne zwycięstwo”

– Przygotowujemy się do wojny, która potrwa krótko; która zakończy się zwycięstwem. Dla nas to bardzo ważne, by nie zamrozić tego konfliktu, a ten wielki błąd już popełniono po 2014 roku – powiedział Zełenski, wskazując, że Ukraina zaproponowała formę pokoju, która zawiera 10 punktów. – To zwycięstwo będzie zwycięstwem historycznym. Również przyszłe pokolenia Rosjan podziękują nam – dodał.

– Myślę, że wojna nie może trwać w nieskończoność. We współczesnym świecie nie może trwać wiele lat, ponieważ chodzi tu o wojnę na kontynencie europejskim – mówił prezydent Ukrainy, wskazują, że Władimir Putin nie zatrzyma się tylko na jego kraju.

Wsparcie Włoch dla Ukrainy

– W pewnym momencie Włochy zrobiły ważny krok, dały wielkie wsparcie. Myślę, że Włochy odegrały ważną rolę ze w względu na to, że Ukraina otrzymała status kandydata UE.

Byłem wdzięczny premierowi Mario Draghiemu. Następnie przyszedł nowy rząd, nowy premier. Miałem doskonałe rozmowy z nową premier. Otrzymaliśmy pakiet wsparcia; oznacza to, że linia nie zmieniła się; wręcz bardzo dziękuję Giorgii Meloni za jej stanowisko. Czekam na nią, bo wiem, że tu przyjedzie – zaznaczył Zełenski dla TG1.

Czytaj także: Zełenski zaprosił Meloni na Ukrainę. „Pełne poparcie włoskiego rządu dla Kijowa”

Jak podkreślił, „Ukraina oczekuje Giorgii”. – Mamy wielki szacunek wobec Włoch i narodu włoskiego. Czekamy też na obronę powietrzną. Nie wiem, czy decyzja ws. obrony powietrznej zapadnie teraz, ale doszło do różnych uzgodnień – powiedział prezydent Ukrainy.

#wieszwiecej Polub nas





„Meloni, najpierw z ław opozycji, potem siedziby Rady Ministrów, nigdy się nie zawahała w swojej postawie względem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Odważne i zdecydowane stanowisko północnoatlantyckie pod sztandarem jedności Europy i Zachodu” – pisze włoski dziennik „il Giornale”, wskazując, że za czasu rządu centroprawicowego nie uczyniono żadnego „kroku wstecz w wysyłaniu broni”.