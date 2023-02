Joe Biden już w Warszawie [WIDEO]

Prezydent USA jest już w Warszawie. Pociąg wiozący Joe Bidena z Kijowa dotarł do Przemyśla krótko po godzinie 20. Stamtąd amerykański przywódca w kolumnie samochodowej przejechał na podrzeszowskie lotnisko Jasionka. Następnie na pokładzie Air Force 1 przyleciał do Warszawy. We wtorek Joe Biden ma się spotkać m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą, a o godzinie 17.30 Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. W środę zaś weźmie udział w nadzwyczajnym szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, czyli krajów stanowiących wschodnią flankę NATO i spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu, Jensem Stoltenbergiem

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą zaplanowane jest na godzinę 13:00. Po rozmowach przewidziano wystąpienia obydwu prezydentów.





Punktem kulminacyjnym wizyty w Polsce będzie przemówienie prezydenta Joe Bidena w Arkadach Kubickiego o godzinie 17:30. Oczy całego świata będą zwrócone na Warszawę. By uczestniczyć w tym wydarzeniu, wystarczy wejść na stronę Ambasady USA w Warszawie i wypełnić bardzo prosty formularz, podając imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej.





Wejść na teren Arkad Kubickiego będzie można już od 14:00. Ambasada informuje, że w momencie przybycia na miejsce, każda osoba zostanie poddana kontroli bezpieczeństwa. „Duże torby, parasole, transparenty, plakaty i niebezpieczne przedmioty nie będą dozwolone” – zastrzega amerykańska placówka.





„Wydarzenie będzie miało charakter plenerowy. Goście powinni być przygotowani na dłuższy czas przebywania na trawie i chodniku. Prosimy o dostosowanie ubioru odpowiednio do pogody” – czytamy na stronie ambasady. Wejść na teren Arkad Kubickiego będzie można od strony Wybrzeża Gdańskiego.

Wyłącznym nadawcą telewizyjnym wizyty Joe Bidena w Polsce jest Telewizja Polska. Wszystkie największe telewizje na świecie, w tym pięć największych amerykańskich sieci telewizyjnych, otrzymają sygnał właśnie od TVP. By sprostać temu odpowiedzialnemu zadaniu, mamy do dyspozycji 70 kamer, 12 wozów transmisyjnych i 24 ekipy zdjęciowe.

Białym Domem na dwa dni pobytu prezydenta Joe Bidena stanie się hotel Mariott, znajdujący się w samym centrum Warszawy, na przeciwko Dworca Centralnego.





Ten sam hotel wybierali Bill Clinton, George Bush, Barack Obama i Donald Trump, a także obecny amerykański przywódca, który miał już okazję zatrzymać się tutaj przy okazji wizyty w Warszawie w 2022 r. Biden będzie miał do dyspozycji dwupoziomowy apartament z dwiema sypialniami, minigabinetem i dużym, przestronnym salonem zapewniającym odpowiedni komfort pracy.





Teren wokół hotelu był dziś stopniowo wyłączany z ruchu, po przylocie prezydenta Bidena do Warszawy wyłączono też z ruchu ulicę Żwirki i Wigury prowadzącą z lotniska do centrum miasta. Podobnych utrudnień należy się spodziewać we wtorek w Alejach Jerozolimskich i na Trakcie Królewskim.

Po ulicach naszej stolicy prezydent Joe Biden będzie się poruszał swoja limuzyną, która przyleciała razem z nim ze Stanów Zjednoczonych. Cadillac One, powszechnie znany jako Bestia ma 5,5 metra (18 stóp) długości i wyposażony jest w imponujące rozwiązania, które mają chronić najważniejszego pasażera na wszelkie możliwe sposoby.





Chociaż posiada charakterystyczną maskownicę, reflektory i tylne światła używane w Cadillacach dostępnych dla każdego konsumenta, od 2001 roku jest to pojazd nieoparty na bazie żadnego modelu, który jest produkowany w fabryce w Detroit. Samochód używany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest w całości wykonany na zamówienie, zgodnie ze specyfikacjami Secret Service. Jednak ze względów bezpieczeństwa służby nie udzielają informacji na temat dokładnej charakterystyki pojazdu.





Limuzyna Cadillaca, którą obecnie jeździ Biden, została dostarczona Secret Service w 2018 roku i jest zbudowana na podwoziu ciężarówki GMC TopKick. Według niepotwierdzonych doniesień medialnych masa pojazdu to ok. 7 do 9 ton, podczas gdy zbliżony wyglądem model Cadillaca Escalade waży 2,6 ton.





Bestia jest wyposażona w rozmaite gadżety, w tym, jak się uważa, zasłony dymne i klamki mogące wysłać 120-woltowy wstrząs elektryczny w celu odparcia napastników. Samochód ma mieć również możliwość zrzucania plam oleju, by zmylić ścigającego wroga.

Limuzyna jest w pełni opancerzona i ma opony zaprojektowane tak, by utrzymać samochód w ruchu, nawet jeśli wszystkie cztery koła zostaną ostrzelane. Platformę podłogową stanowi metalowa płyta grubości 12 cm, a opancerzenie i kuloodporne szyby mają 5 cm grubości. Drzwi mają być tak ciężkie jak w samolocie Boeinga.





Pojazd, któremu przyspieszenie do 100 kilometrów na godzinę zajmuje 15 sekund, jest również dźwiękoszczelny. We wnętrzu znajdują się głośniki, dzięki którym pasażerowie mogą słyszeć, co dzieje się na zewnątrz samochodu, a także strzelby, granatniki przeciwpancerne i granaty z gazem łzawiącym. Na pokładzie jest też zapas krwi odpowiadającej grupie krwi prezydenta oraz zbiornik tlenu, który w przypadku ataku chemicznego lub biologicznego można podłączyć bezpośrednio do hermetycznie zamkniętej kabiny.





Limuzyna może pomieścić siedem osób razem z kierowcą, a niezbędny personel, w tym lekarz wojskowy prezydenta, zwykle podąża za nim w jednym z trzech oddzielnych SUV-ów, nazywanych „samochodami kontrolnymi”.





W każdym konwoju prezydenckim znajdują się co najmniej dwie identyczne Bestie z identycznymi tablicami rejestracyjnymi, tak by potencjalni napastnicy nie mogli być pewni, w którym pojeździe jest prezydent.





Cadillac One jest modyfikowany co kilka lat, dodawane są do niego nowe funkcje i możliwości. Szacuje się, że wciąż istnieje około 16-20 egzemplarzy starych modeli.