Niebezpieczna pogoda w Polsce. IMGW wydaje alerty dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem dla całego kraju. Nad morzem porywy wiatru mogą osiągać do 95 km/h. Alerty obowiązują do wtorku.

Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla wszystkich powiatów nadmorskich w woj. zachodniopomorskim oraz dla części woj. pomorskiego; tam silniejszy wiatr spodziewany jest w powiatach: lęborskim, puckim, słupskim, wejherowskim oraz w Trójmieście.

Jak podał IMGW, nad Bałtykiem wiatr może wiać ze średnią prędkością do 60 km/godz., w porywach do 95 km/godz. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje do wtorku, do godz. 8.

W pozostałych częściach kraju obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

W związku z niebezpieczną pogodą Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomiło SMS-owy system ostrzegania o zagrożeniu tzw. alert RCB. „Uwaga! Dziś i w nocy (20/21.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr”.

RCB przypomina też, aby usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr; przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami; zamknąć okna i drzwi, pozostać w domu, jeżeli jest to możliwe; nie zatrzymywać się pod drzewami, zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom.