Można wynająć dwupoziomowy apartament Lady Gagi. Cena zwala z nóg

Nowojorski penthouse, w którym kilka lat temu mieszkała Lady Gaga, jest obecnie dostępny do wynajęcia. Dwupoziomowy apartament z olbrzymim tarasem z widokiem na Central Park, łazienką wykończoną białym marmurem czy oddzielną strefą dla psów dostępny nie jest jednak tanią atrakcją. Cena miesięcznego najmu wynosi bowiem 35 tys. dolarów.

W oferowanym na wynajem nowojorskim apartamencie Lady Gaga mieszkała od 2013 do 2017 roku. To właśnie w nim powstała część materiału wykorzystanego w filmie dokumentalnym „Gaga: Five Foot Two„. Dwupoziomowy penthouse o powierzchni niespełna 185 metrów kwadratowych ma przestronny salon z kominkiem, dwie sypialnie, łazienkę wykończoną białym marmurem oraz przestronną kuchnię.

Na pierwszym piętrze znajdują się dwa balkony, zaś u góry mieści się rozległe patio z widokiem na Central Park. Apartament z pewnością zachwyci właścicieli czworonogów – gwiazda zadbała bowiem o to, by w lokum znalazła się odpowiednio wyposażona strefa dla psów.





Central Park widoczny z każdego pokoju

„Dużym atutem nieruchomości jest lokalizacja. Central Park jest widoczny z każdego pokoju penthouse'a, dzięki czemu mieszkańcy mogą podziwiać cały park. Widoki dosłownie zapierają dech w piersiach, dlatego trzeba zobaczyć je na własne oczy, aby naprawdę je docenić. Istotną zaletą jest również prywatność – po żadnej ze stron budynku nie ma sąsiadów. Mieszkańcy mają również dostęp do ekskluzywnego studia fitness” – podkreśla Merav Shalhon z agencji nieruchomości Essential New York Real Estate.

Rzeczony apartament wynajmowały w przeszłości takie gwiazdy, jak Lance Armstrong, Rod Stewart, Michael Bennett, Liza Minnelli czy Johnny Cash. Cena miesięcznego najmu wynosi 35 tys. dolarów.

Lady Gaga teraz w Malibu





Autorka hitów „Bad Romance” i „Poker Face” od kilku lat mieszka w okazałej rezydencji w Malibu, którą nabyła za 22,5 mln dolarów. Ta nieruchomość ma pięć sypialni, siedem łazienek, piwniczkę na wino, prywatne kino i olbrzymi taras. Na terenie posiadłości znajdują się też basen, kręgielnia i domek dla gości.

O Lady Gadze jest ostatnio głośno przede wszystkim ze względu na jej nowy filmowy projekt. Nagrodzoną Oscarem wokalistkę zobaczymy u boku Joaquina Phoenixa w drugiej części „Jokera” zatytułowanej „Joker: Folie a Deux”. Gwiazda wcieli się w ukochaną głównego bohatera, Harley Quinn. Premiera obrazu odbędzie się w październiku 2024 roku.