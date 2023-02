Müller o wizycie Bidena w Kijowie: Sygnał pokazujący solidarność wspólnoty euroatlantyckiej

Rosja musi wiedzieć, że wolny świat nie pozwoli na jej ekspansję i łamanie elementarnych zasad prawa międzynarodowego – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, komentując wizytę prezydenta USA Joego Bidena w Kijowie. – Polska od samego początku daje konkretny przykład – dodał.

Prezydent USA Joe Biden złożył w poniedziałek niezapowiedzianą wizytę w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował m.in., że Ukraina otrzyma nowy pakiet pomocy wojskowej warty 500 mln dol., w tym amunicję do systemów HIMARS.





– To sygnał pokazujący solidarność wspólnoty euroatlantyckiej – skomentował rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał, „Rosja musi wiedzieć, że wolny świat nie pozwoli na ekspansję Rosji i łamanie elementarnych zasad prawa międzynarodowego”.





– Polska od samego początku daje konkretny przykład w tym zakresie poprzez pomoc humanitarną i w zakresie uzbrojenia – podkreślił Müller.





„Wolność jest bezcenna”





Biden podczas wygłoszenia wspólnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oświadczeń oznajmił w Kijowie, że USA przekażą miliardy dolarów, by zapewnić funkcjonowanie ukraińskiego społeczeństwa, ponieważ – jak pokazuje przykład Ukrainy – wolność jest bezcenna i warta tego, by toczyć o nią walkę.

Amerykański przywódca z Kijowa uda się do Polski, gdzie we wtorek w Warszawie ma się spotkać z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosić przemówienie do narodu polskiego. Na środę zaplanowano m.in. jego udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.





