Grali kadrowicze. Przełamanie „Lewego” i bohaterowie nieoczywiści [RAPORT]

W miniony weekend Robert Lewandowski przełamał się po sześciu meczach bez gola na Camp Nou i trafił do bramki w spotkaniu z Cadiz (2:0). Bardzo dobrze zaprezentowali się też Kamil Grosicki, Jan Bednarek i Łukasz Skorupski.

Piłkarz weekendu:

Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 74 minuty i gol w meczu z Cadiz (2:0)



Kapitan reprezentacji Polaki nie trafił w sześciu kolejnych meczach przed własną publicznością. Nigdy wcześniej w dotychczasowej karierze nie zdarzył mu się taki przestój w spotkaniach domowych. Z Cadiz był pieczołowicie pilnowany przez obrońców, którzy często uciekali się do nieczystych zagrań.



Jednak w jednej sytuacji nie potrafili go upilnować. Polak trafił do bramki w doliczonym czasie gry pierwszej połowy; popisał się płaskim strzałem ze skraju pola karnego. Trener Xavi zmienił Lewandowskiego w 74. minucie, by oszczędzać go na kolejne spotkania.





Dobrą formę zaprezentowali:

Łukasz Skorupski

obronił rzut karny w meczu z Sampdorią i pomógł Bolonii wygrać 2:1. Z kolei Kamil Grosicki strzelił gola i zanotował asystę w meczu z Wartą Poznań. Jego Pogoń Szczecin wygrała 3:1.



Bardzo dobre spotkanie rozegrał także Jan Bednarek. Jego Southampton wygrało z naszpikowaną gwiazdami Chelsea 1:0. Polak był filarem defensywy swojego zespołu.

Piątek, 17 lutego





Robert Gumny (FC Augsburg) – 90 minut w meczu z Hoffenheim (1:0)

Piotr Zieliński (SSC Napoli) – od 57. minuty, ukarany żółtą kartką w meczu z Sassuolo (2:0)

Bartosz Bereszyński (SSC Napoli) – na ławce rezerwowych w meczu z Sassuolo (2:0)

Sobota, 18 lutego

Jakub Kiwior (Arsenal) – na ławce rezerwowych w meczu z Aston Villą (4:2)

Matty Cash (Aston Villa) – 90 minut i asysta w meczu z Arsenalem (2:4)

Jan Bednarek (Southampton) – 90 minut w meczu z Chelsea (1:0)

Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam) – kontuzja, poza kadrą na mecz z AZ Alkmaar (2:1)

Krystian Bielik (Birmingham City) – 81 minut w meczu z Huddersfield (1:2)

Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg) – choroba, poza kadrą na mecz z RB Lipsk (0:3)

Łukasz Skorupski (Bologna FC) – 90 minut w meczu z Sampdorią (2:1)

Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 78 minut, gol i asysta w meczu z Wartą Poznań (3:1)

Kamil Glik (Benevento) – poza składem w meczu z Brescią (1:0), kontuzja





Niedziela, 19 lutego





Robert Lewandowski (FC Barcelona) – 74 minuty i gol w meczu z Cadiz (2:0)

Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63) – 90 minut i żółta kartka w meczu z Rennes (0:2)

Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa) – 90 minut i żółta kartka z Piastem Gliwice (1:0)

Nicola Zalewski (AS Roma) – od 70. minuty z Hellasem (1:0)

Przemysław Frankowski (Lens) – 90 minut z Nantes (3:1)

Bartłomiej Drągowski (Spezia) – kontuzjowany w 25. minucie meczu z Juventusem (0:2)

Arkadiusz Reca (Spezia) – 90 minut i żółta kartka z Juventusem (0:2)

Szymon Żurkowski (Spezia) – kontuzja, poza składem na mecz z Juventusem (0:2)

Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn) – na ławce rezerwowych w meczu ze Spezią (0:2)

Arkadiusz Milik (Juventus Turyn) – kontuzja, poza składem w meczu ze Spezią (0:2)

Kamil Grabara (FC Kopenhaga) – 90 minut w meczu z Silkeborg (3:0)

Damian Szymański (AEK Ateny) – 90 minut z PAOK Saloniki (0:2)

Krzysztof Piątek (Salernitana) – 75 minut z Lazio (0:2)

Michał Skóraś (Lech Poznań) – 45 minut z Zagłębiem Lubin (1:2)