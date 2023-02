Koszmarny wypadek w Belgii. Wśród ofiar są bracia, strażacy z Polski

W tragicznym wypadku samochodowym w Belgii zginęło trzech Polaków. Samochód, którym jechali, wypad z drogi i z dużą prędkością uderzył w drzewo. Okazuje się, że wśród ofiar są bracia Kacper i Dawid, którzy byli strażakami ochotnikami w OSP Polnica.

Makabryczny wypadek w Belgii. Zginęło trzech Polaków Trzech Polaków zginęło w sobotę wieczorem w wypadku samochodowym w Lichtervelde w północnej części Belgii – informują tamtejsze media. Kierujący... zobacz więcej

Do tego tragicznego wypadku doszło w sobotę wieczorem w Lichtervelde w północnej części Belgii. Jak relacjonowały lokalne media, białe Maserati, którym kierował 33-latek, wypadło z drogi, uderzyło w wysepkę i wylądowało na drzewie, aż 200 metrów dalej.

„Siła uderzenia była tak duża, że samochód rozpadł się na pół, a jeden z pasażerów wylądował 30 metrów od pojazdu” – opisywał dziennik „Het Laatste Nieuws”. Na miejscu zginęło trzech mężczyzn w wieku 33, 28 i 22 lat narodowości polskiej.

Według prokuratora, który przybył na miejsce tragedii przyczyną wypadku była „wyraźnie nadmierna prędkość”.

Okazuje się, że w wypadku zginęli dwaj bracia, którzy byli strażakami. Jak poinformowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna w Polnicy (woj. pomorskie) „śmierć ponieśli nasi przyjaciele z jednostki Kacper i Dawid Urban”.

„Brakuje nam słów, by opisać, co czujemy... Jest to dla nas ogromny cios i nikt nam nie zastąpi duetu braci. Zawsze pozostaniecie częścią tej jednostki i zawsze będziemy o was pamiętać” – wspominają kolegów strażacy.