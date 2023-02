Po pięciogodzinnej wizycie Joe Biden opuścił Kijów. Są zdjęcia z Ukrainy [WIDEO]

Historyczna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych na ogarniętej wojną Ukrainie. W czasie pięciogodzinnej wizyty Joe Biden spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Obaj wygłosili przemówienia oraz złożyli wieńce pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją.

Jego wpis natychmiast skojarzono z doniesieniami o zablokowanym centrum ukraińskiej stolicy. Jednak wizyta była utrzymywana w tajemnicy ze względu na poważne obawy związane z bezpieczeństwem.

Kijów zablokowany

Portal Nexta donosił, że w Kijowie spodziewana jest ważna zagraniczna delegacja. Na opublikowanym nagraniu widać kolumnę pojazdów poruszających się przez opustoszałe, zamknięte dla ruchu centrum Kijowa. Według relacji świadków konwój składał się z amerykańskich pojazdów.

Przypomnijmy, w tym tygodniu przypada pierwsza rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z tego powodu amerykański przywódca we wtorek ma przylecieć do Polski, by z Warszawy dać całemu światu jasny sygnał, że wsparcie dla Ukrainy w walce z rosyjskim najeźdźcą nie ustanie.

Amerykańskie samoloty przy granicy z Ukrainą

Wizyta na Ukrainie była rozważana przez amerykańską administrację. Portal Politico donosił, że ostatecznie z niej zrezygnowano, a Biden miał pojawić się tylko w Warszawie – przeważyć miały kwestie bezpieczeństwa. Ostatecznie jednak na taką delegację się zdecydowano.

W ostatnich godzinach obserwowana była wzmożona aktywność samolotów Sił Powietrznych USA na polskim pograniczu. Chodzi o Boeingi e-3 Sentry – samoloty wczesnego ostrzegania, a także maszynę zwiadowczą Boeing RC-135.

„Jeden z naszych głównych zachodnich partnerów”

Ukraińska dyplomacja jeszcze w poniedziałek rano nie rozstrzygała wprost, czy to prawda.

Przed rocznicą rosyjskiej agresji na Ukrainę, przypadającą 24 lutego, chcielibyśmy gościć w Kijowie jednego z naszych głównych zachodnich partnerów – powiedział ukraiński wiceminister spraw zagranicznych Andrij Melnyk, zapytany o możliwą wizytę prezydenta USA na Ukrainie.

– Na razie utrzymajmy wszystko w tajemnicy i nie uprzedzajmy faktów. Mam nadzieję, że ta niespodzianka, którą szykujemy, okaże się udana. Jest dla nas ważne, by w przeddzień rocznicy rosyjskiej inwazji nie tylko usłyszeć i poczuć wsparcie wyrażone słowami oraz solidarność (ze strony zachodnich sojuszników), ale też (...) gościć naszych ważnych, głównych partnerów w Kijowie – oznajmił Melnyk, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.





Około godz. 11 (czasu polskiego) w sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia z wizyty prezydenta USA.

Ostatecznie spotkanie potwierdził także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.









Prezydenci USA i Ukrainy złożyli wieńce pod ścianą pamięci żołnierzy poległych w wojnie z Rosją.





„Gdy zbliżamy się do rocznicy brutalnej inwazji Rosji na Ukrainę, jestem dziś w Kijowie, aby spotkać się z prezydentem Zełenskim i potwierdzić nasze niezachwiane zaangażowanie na rzecz ukraińskiej demokracji, suwerenności i integralności terytorialnej” – czytamy w oświadczeniu Bidena na Twitterze.

Agresja Kremla na Ukrainę jest „największą wojną w Europie od czasów II wojny światowej” – oznajmił Biden podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.





„Urzędnik amerykański, który prosił o zachowanie anonimowości potwierdził, że po locie przez Atlantyk do Polski Biden przekroczył granicę pociągiem, podróżując prawie 10 godzin do Kijowa” – podaje dziennik „New York Times”. Po pięciu godzinach wizyty prezydent Joe Biden wyjechał ze stolicy Ukrainy.