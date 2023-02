Zostawiła w domu małe córki i pojechała się bawić

26-letnia kobieta zostawiła córki w wieku dwóch i pięciu lat same w domu i pojechała do znajomych na imprezę. Przestraszone dzieci zapukały do sąsiadki, ta wezwała policję. Dziewczynki trafiły do placówki opiekuńczej, a matka, która wróciła następnego dnia pijana, została objęta dozorem policyjnym.

W nocy z piątku na sobotę otwoccy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań przy ulicy 3 Maja w Józefowie. W lokalu były dwie, przerażone dwu- i pięciolatka. Matka zostawiła je bez opieki; przed północą zapukały do drzwi sąsiadki prosząc ją, by się nimi zajęła.

– Kobieta wezwała policjantów, którym powiedziała, że nie zna sąsiadki, nie ma do niej telefonu kontaktowego, nie wie, gdzie pracuje i gdzie mogłaby się udać. Dodała, że ostatni raz widziała ją wczoraj około godz. 18 – przekazała mł. asp. Paulina Harabin z otwockiej policji.

Funkcjonariusze wezwali na miejsce karetkę. Po badaniu dzieci zostały przekazane placówce opiekuńczej.

Następnego dnia, przed godz. 11 policjanci z Józefowa namierzyli matkę dziewczynek. Kobieta oświadczyła, że nie wie, gdzie są jej dzieci, bo rano wróciła z imprezy od znajomych w Warszawie. W chwili zatrzymania miała blisko promil alkoholu w organizmie.

– Po wytrzeźwieniu 26-latka usłyszała zarzut zagrożony karą do pięciu lat pozbawienia wolności. Prokurator objął ją policyjnym dozorem – zaznaczyła policjantka.