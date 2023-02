Biały Dom naciska na Ukrainę, by nie opóźniała kontrofensywy

Administracja prezydenta USA Joego Bidena naciska na ukraińskie władze, by nie zwlekały z rozpoczęciem kontrofensywy – twierdzi portal Politico. Według ocen Białego Domu wydarzenia na froncie wchodzą w fazę krytyczną.

Prezydent USA Joe Biden udaje się do Polski, by publicznie zadeklarować, że Stany Zjednoczone będą do końca wspierały Ukrainę – opisuje Politico. Portal zwraca przy tym uwagę na „skomplikowane tło” wizyty Bidena.

Według dziennikarzy gdy na Ukrainie trwają zacięte walki, „po obu stronach Atlantyku pojawiają się obawy”, że Rosjanie mogą osiągnąć pewne postępy na niektórych częściach frontu na wschodzie i południu zaatakowanego państwa.





Amerykańscy urzędnicy wyrażają też obawę, że dostawy broni, jaką Zachód przekazuje Kijowowi, mogą ulec spowolnieniu.

Decydująca faza





Władze USA twierdzą, że wydarzenia na froncie wchodzą właśnie w „decydującą fazę”. „Administracja Bidena pilnie naciska na administrację prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, aby skonsolidowała swoje zdobycze (z jesieni ubiegłego roku) – i być może rozpoczęła własną kontrofensywę” – czytamy.

Biały Dom wskazuje, że kolejnym istotnym czynnikiem jest czas. Waszyngton obawia się, że poziom wsparcia okazywany obecnie przez kraje europejskie może z czasem się zmniejszyć, a napływ zachodniej broni na Ukrainę osłabnie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla włoskich mediów stwierdził, że Ukraina przygotowuje się do „krótkiej wojny”, która zakończy się zwycięstwem.