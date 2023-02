Hurkacz wypadł z dziesiątki rankingu ATP

Serb Novak Djokovic wciąż prowadzi w światowym rankingu tenisistów. W poniedziałek rozpoczął 377. tydzień na czele tego zestawienia, śrubując własny rekord. Najlepszy z Polaków, Hubert Hurkacz, spadł z 10. na 11. miejsce.

Djokovic wrócił na pozycję lidera po triumfie w styczniowym turnieju Wielkiego Szlema – Australian Open. Zdetronizował wtedy Hiszpana Carlosa Alcaraza, który nie wystartował w Melbourne z powodu kontuzji.



Po raz pierwszy nazwisko Serba na czele klasyfikacji ATP pojawiło się w lipcu 2011 r. W poniedziałek rozpoczął 377. tydzień na prowadzeniu, co jest rekordem. Przez 310 tygodni liderem był Szwajcar Roger Federer (w zeszłym roku oficjalnie zakończył on karierę), a 286 spędził na pierwszym miejscu Amerykanin Pete Sampras.



Za Djokovicem sklasyfikowani są Alcaraz i Grek Stefanos Tsitsipas, finałowy rywal Serba w Melbourne.



W minionym tygodniu Hurkacz rywalizował w Rotterdamie, gdzie odpadł w 2. rundzie. Z czołowej dziesiątki wypchnął go Rosjanin Daniił Miedwiediew, który po triumfie w holenderskim turnieju wskoczył na ósmą pozycję.



W najbliższych dniach Hurkacz będzie grał w Marsylii. Został tam rozstawiony z numerem jeden.



Kamil Majchrzak, który jest zawieszony z powodu pozytywnego wyniku kontroli antydopingowej, spadł ze 123. na 126. pozycję. W trzeciej setce plasują się Kamil Żuk – 260. lokata i Daniel Michalski – 266.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 20 lutego:

źródło: pap

1. (1) Novak Djokovic (Serbia) 7070 pkt2. (2) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 64803. (3) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 59404. (4) Casper Ruud (Norwegia) 55155. (5) Andriej Rublow (Rosja) 38606. (6) Rafael Nadal (Hiszpania) 38157. (7) Taylor Fritz (USA) 36608. (11) Daniił Miedwiediew (Rosja) 32509. (8) Felix Auger-Aliassime (Kanada) 320010. (9) Holger Rune (Dania) 3161