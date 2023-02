Tak wyglądał i jeździł pierwszy na świecie samochód. Ciężko się go prowadzi [WIDEO]

Francuski wynalazca Nicolas-Joseph Cugnot skonstruował w 1770 roku pierwszy na świecie pojazd z napędem parowym. Automobil został zbudowany dla armii i był używany do transportowania armat na pole bitwy. Miał udźwig do 4,5 tony i mógł poruszać się z maksymalną prędkością do 3,5 km/h. Pojazd miał trzy koła, był bardzo niestabilny ze względu na nieprawidłowe rozłożenie masy. W 1771 roku rozbił się o mury arsenału Parit; to był pierwszy w historii wypadek samochodowy.