„By chronić polskie niebo”. Systemy Mała Narew na warszawskim lotnisku

Patrioty wraz z systemami Narew stanowią ważny argument, jeśli chodzi o odstraszanie. Oba systemy będziemy konsekwentnie wzmacniali, by chronić polskie niebo – powiedział Mariusz Błaszczak. Minister obrony na terenie lotniska w Warszawa-Bemowo obserwuje szkolenie 18. pułku przeciwlotniczego z 18. Dywizji Zmechanizowanej na sprzęcie Mała Narew.

– Kolejne ćwiczenia, kolejny sprzęt, tym razem jest to sprzęt, który pochodzi, jeśli chodzi o wyrzutnie i rakiety z Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o stacje radiolokacyjne i ciężarówki, na których posadowione są wyrzutnie, z Polski. A więc mamy kolejny przykład współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z przemysłem państwa NATO-wskiego, tym razem Wielkiej Brytanii – powiedział Błaszczak.

– Jesteśmy zdeterminowani, żeby w jak najkrótszym czasie Wojsko Polskie uzyskało zdolność bojową, zdolność do tego, żeby kolejna warstwa wielowarstwowej obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej była gotowa do tego, żeby chronić niebo nad Polską – dodał minister.

Według niego, „mamy do czynienia z przełomem, jeżeli chodzi o zdolności w tej dziedzinie”. – Wcześniej Wojsko Polskie dysponowało systemami postsowieckimi; są to systemy stare, systemy, które nie odpowiadają wymaganiom dzisiejszego pola walki – ocenił Błaszczak.

Jego zdaniem, system Patriot plus system Narew stanowią bardzo ważny argument, jeżeli chodzi o odstraszanie. – Będziemy oba systemy konsekwentnie rozbudowywali i wzmacniali; będziemy konsekwentnie rozbudowywali zdolności przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – zapewnił minister.













Systemy Małej Narwi powstają w oparciu o brytyjskie pociski rodziny CAMM i używany już przez polskie wojsko sprzęt, taki jak stacje radiolokacyjne czy urządzenia kierowania uzbrojeniem.

18. Pułk Przeciwlotniczy z Zamościa to nowo formowana jednostka wojskowa wchodząca w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec. Ma on się wyróżniać zdolnością do tworzenia wielowarstwowej ochrony przeciwlotniczej.

Docelowo pułk będzie miał zdolność tworzenia nad ugrupowaniem bojowym „parasola ochronnego” składającego się z trzech warstw. Za każdą z nich będzie odpowiadał inny system uzbrojenia – systemy bardzo krótkiego zasięgu (Piorun, Poprad), krótkiego zasięgu Narew i średniego zasięgu Wisła, czyli oparte na wyrzutniach Patriot.

Realizowane na lotnisku Warszawa-Babice szkolenie ma na celu sprawdzenie procedur związanych z możliwością przemieszczania się i operowania poza miejscem stałej dyslokacji Małej Narwi. Ćwiczenia w Warszawie stanowią element weryfikacji procedur wzmacniania obrony powietrznej stolicy.