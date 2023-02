„Bestia” Bidena pojawi się na ulicach Warszawy

Cadillac One, powszechnie znany jako Bestia, czyli samochód, którym porusza się prezydent USA Joe Biden, to 18-metrowa opancerzona limuzyna. Jest wyposażona w imponujące rozwiązania, które mają chronić najważniejszego pasażera na wszelkie możliwe sposoby.

Prezydent USA podróżuje zawsze tym samym, specjalnie zaprojektowanym opancerzonym samochodem, który przewozi go wszędzie poza terenem Białego Domu. Limuzyna nazywana jest potocznie Bestią (ang. Beast) lub Cadillac One, a oficjalny kryptonim samochodu to Dyliżans (ang. Stagecoach).

Choć ma charakterystyczną maskownicę, reflektory i tylne światła używane w Cadillacach dostępnych dla każdego konsumenta, od 2001 r. jest to pojazd nieoparty na bazie żadnego modelu produkowanego w fabryce w Detroit. Samochód używany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych jest w całości wykonany na zamówienie, zgodnie ze specyfikacjami Secret Service. Jednak ze względów bezpieczeństwa służby nie podają dokładnej charakterystyki pojazdu.

Limuzyna Cadillaca, którą jeździ Biden, została dostarczona Secret Service w 2018 r. i jest zbudowana na podwoziu ciężarówki GMC TopKick. Według niepotwierdzonych doniesień medialnych masa pojazdu to ok. 9 ton; zbliżony wyglądem model Cadillaca Escalade waży 2,6 ton.

Wyposażenie Bestii

Bestia jest wyposażona w rozmaite gadżety, w tym, jak się uważa, zasłony dymne i klamki mogące wysłać 120-woltowy wstrząs elektryczny w celu odparcia napastników. Samochód ma możliwość zrzucania plam oleju, by zmylić ścigającego wroga.

Limuzyna jest w pełni opancerzona i ma opony zaprojektowane tak, by utrzymać samochód w ruchu, nawet jeśli wszystkie cztery koła zostaną ostrzelane. Według NBC pancerz w niektórych miejscach może mieć nawet 20 cm grubości, a płyty podłogowe są w stanie ochronić pasażerów w wypadku wybuchu bomb.





Szyby samochodu nie otwierają się; są zrobione z kuloodpornego szkła o grubości 12 cm. Drzwi są ciężkie jak w samolocie Boeinga.

Strzelby, granatniki przeciwpancerne i granaty z gazem





Pojazd, któremu przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 15 sekund, jest dźwiękoszczelny. We wnętrzu znajdują się głośniki, dzięki którym pasażerowie mogą słyszeć, co dzieje się na zewnątrz samochodu, a także strzelby, granatniki przeciwpancerne i granaty z gazem łzawiącym.

Na pokładzie jest też zapas krwi odpowiadającej grupie krwi prezydenta i zbiornik tlenu, który w przypadku ataku chemicznego lub biologicznego można podłączyć bezpośrednio do hermetycznie zamkniętej kabiny.







Limuzyna może pomieścić siedem osób razem z kierowcą, a niezbędny personel, w tym lekarz wojskowy prezydenta, zwykle podąża za nim w jednym z trzech oddzielnych SUV-ów, nazywanych „samochodami kontrolnymi”.

W każdym konwoju prezydenckim znajdują się co najmniej dwie identyczne Bestie z identycznymi tablicami rejestracyjnymi, tak by potencjalni napastnicy nie mogli być pewni, w którym pojeździe jest prezydent.

Cadillac One jest modyfikowany co kilka lat, dodawane są do niego nowe funkcje i możliwości. Szacuje się, że wciąż istnieje około 16-20 egzemplarzy starych modeli.