Joe Biden w Polsce. Znamy szczegóły jego wizyty

Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę 21-22 lutego; spotka się z prezydentem RP Andrzejem Dudą i z liderami Bukareszteńskiej Dziewiątki, wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Według Białego Domu tematem spotkania z prezydentem RP będzie współpraca dwustronna. Polska i USA współpracują gospodarczo.

„Prezydent USA Joe Biden będzie przebywał w Polsce we wtorek i środę” – przekazała Kancelaria Prezydenta. „W trakcie wizyty spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i weźmie udział w Nadzwyczajnym Szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej NATO” – dodano.

Początkowo Biały Dom informował, że amerykański prezydent przybędzie do Polski w poniedziałek wieczorem. Jednak z najnowszych informacji wynika, że Boeing Air Force One ma wylądować we wtorek rano na warszawskim Lotnisku Chopina.

Jak podaje Biały Dom, Boeing Air Force One to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli prezydentury. Samolot ma charakterystyczne, niebiesko-białe malowanie; widnieje na nim napis „United States of America”, flaga amerykańska i pieczęć prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Po ulicach warszawy Biden poruszać się będzie 18-metrową opancerzoną limuzyną, wyposażoną w imponujące rozwiązania, które mają chronić najważniejszego pasażera na wszelkie możliwe sposoby. Prezydent USA podróżuje zawsze tym samym specjalnie zaprojektowanym, opancerzonym samochodem, który przewozi go wszędzie poza terenem Białego Domu.





Limuzyna nazywana jest potocznie Bestią (ang. Beast) lub Cadillac One, a oficjalny kryptonim samochodu to Dyliżans (ang. Stagecoach).





Przemówienie prezydenta Bidena

Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski informował, że prezydent Biden we wtorek o godzinie 17.30 w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego wygłosi przemówienie do narodu polskiego.

W środę z kolei prezydent USA spotka się z przywódcami państw Bukareszteńskiej Dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO.

„[Prezydent] potwierdzi niezachwiane wsparcie Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Sojuszu i jedności transatlantyckiej” – przekazał rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby.

Odpowiadając na pytania o ewentualne spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i możliwą podróż do Rzeszowa Kirby odparł, że „w tej chwili” nie ma zaplanowanego spotkania z ukraińskim przywódcą i że wizyta, która ma być krótka, będzie skupiona na Warszawie.

Kirby stwierdził też, że wizyta Bidena w Polsce jest częścią szerszych dyplomatycznych wysiłków administracji USA wokół rocznicy rosyjskiej inwazji. Zaznaczył, że wchodzą w nią również spotkania wiceprezydent Kamali Harris w Monachium m.in. z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i niemieckim kanclerzem Olafem Scholzem.





Zapowiedział ponadto, że w przyszłym tygodniu Biden odbędzie rozmowy telefoniczne z przywódcami Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch; na początku marca spotka się z Scholzem w Białym Domu.





Dwudniowa wizyta prezydenta USA potrwa do środy po południu.