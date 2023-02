Mecz Gwiazd NBA: rekord punktowy Jaysona Tatuma [WIDEO]

W niedzielę w Salt Lake City odbył się 72. Meczu Gwiazd ligi NBA. Drużyna Giannisa Antetokounmpo pokonała ekipę LeBrona Jamesa 184:175. Najlepszym koszykarzem (MVP) spotkania został Jayson Tatum, który dla zwycięskiego zespołu zdobył rekordowe 55 punktów.

Po raz szósty tradycyjną konfrontację ekip Wschodu i Zachodu zastąpiło spotkanie, w którym zawodników do poszczególnych drużyn, bez ograniczeń terytorialnych, dobierali ich kapitanowie, czyli koszykarze, którzy otrzymali najwięcej wskazań w głosowaniu kibiców.

Po raz czwarty inaczej niż w tradycyjnym spotkaniu wyłaniano jego triumfatora. Każda z trzech pierwszych kwart była oddzielnym „meczem”, którego zwycięzca przeznaczał pieniądze na wybrany cel charytatywny.

Przed czwartą zsumowano rezultat z trzech rozegranych i dalej spotkanie toczyło się bez limitu czasu. Aby wygrać, należało osiągnąć dorobek prowadzącej ekipy powiększony o 24 punkty.

Pierwsza kwarta zakończyła się remisem 46:46, kolejne wygrała drużyna Giannisa – drugą 53:46, a trzecią – 59:49. Przed ostatnią ekipa Giannisa prowadziła więc 158:141, a zwycięstwo w całym spotkaniu dawało osiągnięcie 182 punktów (158 + 24).

55 PTS (NBA All-Star Game Record)

10 REB

6 AST

10 3PM



