Prognoza pogody na początek tygodnia. Będzie ciepło i wietrznie

W poniedziałek będzie bardzo ciepło na jak tę porę roku. Jak powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB, w dzień temperatura maksymalna na zachodzie może dojść do 11 st., a w nocy do 9 st. Dokuczać może umiarkowany i dość silny wiatr.

Jak przekazała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pogodę nad Polską kształtować będzie niż z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Bałtykiem. Z zachodu na wschód kraju przejdzie ciepły front atmosferyczny. Ciśnienie będzie spadać.





Zachmurzenie będzie duże i całkowite. Tylko na południowym zachodzie, dodała synoptyk, może być nieco więcej słońca.





Na północy i w centrum opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przejściowo mokrego śniegu. Na północnym wschodzie może przejściowo utworzyć się do 5 cm pokrywy śnieżnej. W górach słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz.





Temperatura maksymalna od 2 st. na krańcach północno-wschodnich do 11 na zachodzie. Wiatr stopniowo będzie przybierał na sile.





– Na przeważającym obszarze kraju będzie umiarkowany i dość silny, osiągając w porywach do 80 km/h. Na Wybrzeżu prognozowane są porywy do 90 km/h. W Sudetach prędkość wiatru może dojść do 140, a w Karpatach do 110 km/h – powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.





W nocy z poniedziałku na wtorek nadal pochmurno, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Wiatr nadal silny, nad ranem nieco osłabnie.