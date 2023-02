Senyszyn opuści koło Lewicy Demokratycznej? Jasne stanowisko

5 lutego Polska Partia Socjalistyczna wycofała zgodę na posługiwanie się nazwą dotychczasowemu kołu parlamentarnemu. Teraz Rada Naczelna PPS wezwała posłów członków partii Joannę Senyszyn i Andrzeja Rozenka, by opuścili koło Lewicy Demokratycznej, do którego należą bez zgody władz naczelnych ugrupowania. Do sprawy, w TVP Info w programie „Strefa Starcia”, odniosła się sama Joanna Senyszyn.

Prezydium Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej negatywnie oceniło przynależność parlamentarzystów-członków PPS do koła Lewicy Demokratycznej.





„Prezydium wzywa parlamentarzystów członków PPS do opuszczenia Koła Parlamentarnego Lewicy Demokratycznej, do którego należą bez zgody i powiadomienia władz naczelnych Polskiej Partii Socjalistycznej” – napisano w uchwale.





Do zaistniałej sytuacji w programie „Strefa Starcia” odniosła się Joanna Senyszyn.





– Status PPS-u mówi, że parlamentarzyści, którzy są członkami PPS-u, tworzą koło PPS-u. I myśmy takie koło utworzyli – powiedziała Senyszyn w TVP Info.





– Część rady naczelnej postanowiła odebrać nazwę PPS kołu, co jest sprzeczne ze statutem PPS-u i bezprawne. W związku z tym koło zmieniło nazwę, bo koło nie widzi powodu, by się rozwiązywać – dodała posłanka.

Koło PPS





W grudniu 2021 r. grupa polityków odeszła z klubu Lewicy i utworzyła koło PPS, a jego przewodniczącym został przewodniczący RN PPS, senator Wojciech Konieczny.





Dwójka posłów – Joanna Senyszyn i Andrzej Rozenek — przystąpili wówczas do partii; a Gabriela Morawska-Stanecka i Robert Kwiatkowski pozostali bezpartyjni.