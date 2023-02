Nie dla C40. Protesty w Oxfordzie przeciwko ograniczeniom ruchu samochodowego

Około 2 tys. mieszkańców Oxfordu uczestniczyło w sobotę w kolejnym proteście przeciw wprowadzeniu w mieście stref o niskim natężeniu ruchu (LTN). Sprawa budzi duże kontrowersje, a także jest obiektem celowych dezinformacji. Lokalne media podają, że na protest zjechały się tysiące z całego kraju. Mieszkańcy mieliby mieć prawo do bezpłatnego wyjeżdżania samochodem poza własną strefę tylko 100 razy w roku.

W celu redukcji natężenia ruchu samochodowego na obszarach mieszkalnych władze Oxfordu wprowadziły testowo sześć takich stref – będących w rzeczywistości pojedynczymi ulicami – gdzie ograniczono przejazd samochodów, tak aby skierować go na sąsiednie ulice. Testy te są elementem szerszego projektu, wokół którego istnieje szereg niejasności, co do jego rozmiarów.

Strefy w mieście

Według planów, władze Oxfordu jakoby planowały podzielić miasto na sześć stref, a ich mieszkańcy mieliby mieć prawo do bezpłatnego wyjeżdżania samochodem poza własną strefę tylko 100 razy w roku, zaś kolejne wyjazdy łączyłyby się z mandatami sięgającymi do 70 funtów. Celem planu jest to, aby w jak największym stopniu skłonić mieszkańców do poruszania się samochodami po najbliższej okolicy, a nie po całym mieście, które należy do najbardziej zakorkowanych w Wielkiej Brytanii.

Czytaj także: Nowy program grupy C40 i fundacji Sorosa. Udział weźmie Warszawa

Wokół planów, będących przedmiotem publicznych konsultacji, jest wiele niejasności. Z jednej strony w internecie krąży dużo fałszywych informacji, według których władze zamierzają wprowadzić „klimatyczny lock down” i monitorować wszelkie poruszanie się mieszkańców, z drugiej – władze rady miejskiej Oxfordu, gdzie bezwzględną większość ma Partia Pracy, są niewystarczająco transparentne w swoich intencjach.





Plan jest inspirowany budzącą kontrowersję inicjatywą C40, którą stworzyły władze kilkudziesięciu światowych metropolii w celu zmniejszenia do zera emisji netto gazów cieplarnianych, m.in. poprzez ograniczenie ruchu samochodowego i spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego, choć sam Oxford nie należy do tej grupy. Do inicjatywy przyłączyła się m.in. Warszawa. Zdaniem przywódców miast, w tym Rafała Trzaskowskiego chcą dekarbonizacji.

Dziennik „Oxford Mail” podał, że w związku z protestem przeciwko dzielnicom o niskim natężeniu ruchu i innym proponowanym środkom ograniczającym ruch oraz przeciwko tzw. „klimatycznemu lockdownowi” do miasta ściągnęły tysiące osób z całego kraju; w głównym marsz – według policji – uczestniczyło ok. 2 tys. osób. Znaczna część centrum Oxfordu była zablokowana, ponieważ policja zamknęła główne drogi prowadzące do miasta.

#wieszwiecej Polub nas





W proteście wziął udział m.in. 69-letni Geoffrey Schofield z Bristolu. Trzymając żółtą tabliczkę z napisem „strefy niszcząc biznesy”, powiedział w rozmowie z „Oxford Mail”, że również w jego mieście planuje się podobne środki ograniczenia ruchu. „Cokolwiek się tutaj stanie, dotrze to do Bristolu, chyba że uda nam się to spowolnić i uzyskać więcej debaty publicznej” – powiedział 69-leni mieszkaniec Bristolu.