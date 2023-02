Co Biden powie w Warszawie? Przydacz odsłania kulisy

We wtorek po południu prezydent Joe Biden wygłosi przemówienie w ogrodach Zamku Królewskiego. – To będzie przemówienie natury historycznej, ale będą także podziękowania dla Polski i Polaków, dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się w stabilizowanie sytuacji w regionie – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.

– Stany Zjednoczone są naszym kluczowym sojusznikiem wobec tych wszystkich zagrożeń, które majaczą na wschód od naszych granic. To, że prezydent Biden już po raz drugi przyjeżdża do Polski potwierdzić sojusznicze gwarancje, ma dla nas duże znaczenie. Po raz drugi wybiera Warszawę, gdzie wygłosi przemówienie. To pokazuje, jaką rolę odgrywa dziś Polska w międzynarodowej polityce. Najważniejszym punktem tej wizyty będzie (...) spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą – powiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz w wywiadzie dla TVP Info.





Przydacz: Prezydent Biden potwierdzi sojusznicze gwarancje





Dodał, że drugim, ważnym punktem wizyty będzie przemówienie Joe Bidena w ogrodach Zamku Królewskiego.





– To będzie przemówienie natury historycznej, ale będą także podziękowania dla Polski i Polaków, dla wszystkich tych, którzy zaangażowali się w stabilizowanie sytuacji w regionie – zaznaczył szef BPM.





Według niego „wymiernym osiągnięciem polskiej dyplomacji” jest „fakt, że wojska amerykańskie stacjonują na terenie Polski”.

– To w 2016 r. na szczycie NATO, którego prezydent Duda był gospodarzem, podjęto historyczne decyzje o dyslokacji natowskich jednostek. Dziś jest tu ponad 10 tys. amerykańskich żołnierzy. Zastanówmy się, jakbyśmy się dziś czuli, gdyby nie te dalekosiężne decyzje? Wówczas nikt się nie spodziewał, że tak się potoczą sprawy na wschód od naszych granic. Na tym polega dobra, dalekosiężna polityka i dobra dyplomacja – ocenił.





„Politka Angeli Merkel była błędem”





– Decyzje zapadają na szczytach. Na ostatnim szczycie NATO w Madrycie prezydent Biden zapowiedział stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Dowództwo Piątego Korpusu w Poznaniu jest na stałe w Polsce. To jest duża zmiana. Następny szczyt za kilka miesięcy w Wilnie, stąd nasza duża aktywność. To ofensywa dyplomatyczna prezydenta Dudy po to, by już dziś wypracować agendę – powiedział Przydacz.





– Po to były rozmowy w Trójkącie Weimarskim, aby prezydent Duda mógł przekonać Olafa Scholza. To też jest niemiecka odpowiedzialność, abyśmy wspólnie Rosję odpychali i odstraszali. Zachęcamy naszych niemieckich partnerów, aby wyciągnęli wnioski z błędnej polityki Angeli Merkel i posłuchali tych, którzy się na Rosji znają. Mówiliśmy od początku, że rury na dnie Bałtyku to zły pomysł – powiedział prezydencki minister, zapytany o postawę Niemiec wobec wojny na Ukrainie.





Kiedy Joe Biden przyjedzie do Polski?





W dniach 21–22 lutego prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzezinski poinformował, że prezydent Biden we wtorek po południu w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego, wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.