Kancelaria Prezydenta o C40: Rozwiązania z Korei Północnej

Stowarzyszenie C40 Cities, do którego należy blisko 100 światowych metropolii w tym Warszawa, przyjęło rekomendację o zmniejszeniu spożycia mięsa i nabiału do 2030 roku. – Prezydent jest przeciwko wszelkim działaniom antywolnościowym – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał się od rekomendacjami zawartymi w raporcie C40 Cities. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.





Do szokujących idei odniósł się Marcin Przydacz.





– Z dużym zaskoczeniem przyjmuję, że są tego typu pomysły. Wszystkim zależy, aby dbać o naszą planetę i klimat, ale nie może się to odbywać poprzez działania antywolnościowe. Pan prezydent jest zwolennikiem wolności wyboru – powiedział w programie „Gość Wiadomości”.





Przydacz: Prezydent jest przeciwnikiem rozwiązań antywolnościowych





Szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta zastanawia się, jak Trzaskowski będzie chciał egzekwować restrykcyjne założenia C40.





– Czy będzie zabraniał ludziom kupowania mięsa, nabiału czy nowej kurtki? – pytał.





Jego zdaniem idee C40 to „pokłosie myślenia marksistowskiego”.





Prędzej czy później taki socjalizm prowadzi do systemu totalitarnego. Każde ograniczenie wolności prowadzi do totalitaryzmu – to jest udowodnione przez filozofów polityki. Widziałem komentarze, że tego typu rozwiązania zostały wprowadzone już w jednym państwie – to Korea Północna – spuentował.