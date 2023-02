Funkcjonariusze SG zmienili wartowników przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie

W niedzielę po raz czwarty Pododdział Reprezentacyjny Straży Granicznej uroczyście zmienił wartowników na posterunku honorowym przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Wartą dowodził por. SG Piotr Jurusik.

Tym razem funkcjonariusze wystąpili we współczesnych mundurach reprezentacyjnych SG wraz z karabinkami reprezentacyjnymi 5,56 mm GROT R20 FB–M2.

Na co dzień wartę honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza pełnią żołnierze Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego, podległego Dowództwu Garnizonu Warszawskiego WP. Według tradycji cztery razy w roku każda ze służb mundurowych ma możliwość wystawienia własnego posterunku honorowego. Ceremonia uroczystej zmiany wart przeprowadzana jest wówczas przez pododdział reprezentacyjny służby, która wystawia posterunek.

Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej, a dokładnie Wydział Odwodowy (Reprezentacyjny) Karpackiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje tradycję 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, który przed II wojną światową stacjonował w Nowym Sączu. Do grudnia 2006 roku w skład tej komórki wchodzili funkcjonariusze, którzy odbywali zasadniczą służbę wojskową w ramach służby kandydackiej w Straży Granicznej. W styczniu 2007 roku Wydział został w pełni uzawodowiony, a delegowani na różne uroczystości w ramach Pododdziału Reprezentacyjnego SG funkcjonariusze, to specjalnie wyselekcjonowane osoby już na etapie rekrutacji do Karpackiego Oddziału Straży Granicznej

Funkcjonariusze z Wydziału Reprezentacyjnego (Odwodowego) pełnią także funkcję odwodu Komendanta Głównego Straży Granicznej, wspierając inne jednostki Straży Granicznej w działaniach. Biorą między innymi udział w zatrzymaniach szczególnie groźnych przestępców i członków zorganizowanych grup przestępczych oraz pomagają funkcjonariuszom z pionu granicznego w zapewnieniu ochrony granicy wewnętrznej podczas tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej.