Znamy rywalkę Świątek w Dubaju. To finalistka US Open

Jeszcze nie opadły emocje związane z triumfem Igi Świątek w Katarze, a cykl WTA już przenosi się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W turnieju w Dubaju rywalką pierwszej rakiety świata będzie Leylah Fernandez.

Kanadyjka w pierwszej rundzie pokonała kwalifikantkę, Austriaczkę Julię Grabher. Polka z kolei miała “wolny los”.





Do tej pory, Świątek i Fernandez mierzyły się tylko raz. W Adelajdzie, górą była raszynianka, odnosząc zdecydowane zwycięstwo (6:1, 6:2).





Mimo to, 39. obecnie zawodniczki światowego rankingu nie wolno lekceważyć - w 2021 roku utalentowana zawodniczka dotarła do finału US Open.





Iga Świątek spróbuje pójść za ciosem i zgarnąć skalp w Emiratach. Rok temu, już w 1/8 finału na jej drodze stanęła Jelena Ostapienko. Łotyszka wyeliminowała Polkę i sięgnęła po tytuł.