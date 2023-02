„Przypadek czy wnyki?” Jakimowicz o kulisach zatrzymania Królikowskiego

Znany aktor Antoni Królikowski został w sobotę zatrzymany przez policję. – Narkotest wykazał, że znajdował się on wpływem środków odurzających – powiedział Bartłomiej Śniadała z KSP. Królikowski wydał oświadczenie, twierdząc że zażywa marihuanę medyczną. Nowe światło na sprawę rzucił Jarosław Jakimowicz.

Jakimowicz we wpisie na Instagramie zwraca uwagę na dziwny zbieg okoliczności związany z zatrzymaniem Królikowskiego.





„Ten zły Antek dostaje nagle informacje od pięknej matki swojego dziecka , że może go jak to się mówi wziąć w dzień po swoich urodzinach. Hmm. Przypadek czy wnyki? Urodziny jak to urodziny. Zrywa się Antek o 16.30, żeby nie spóźnić się na widzenie, a już pod domem czeka na niego policja. Nie jest pijany i robi mu się narkotesty. Nie ma koksu, mdma etc., ale ma ślady maryśki są. Z tego co wiem ma zgodę lekarza na swoje schorzenia” – czytamy we wpisie aktora i prezentera Telewizji Polskiej.





„Antek jechał po dziecko, a tu taki prezent na urodzinki od »byłej« rodzinki. Myślę, że raz kolejny ktoś zapomina o dobru dziecka. Każdy o tym gada a jak już.......to robi takie bagno . Komu? Antkowi? Nie, dziecku” – dodał.





W niedzielę rano Królikowski wydał oświadczenie. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.