„W Polsce jak w Niemczech za Hitlera”. Kolejny odlot Ochojskiej

Janina Ochojska nie przestaje zaskakiwać. Tym razem podczas nagrania zamieszczonego w mediach społecznościowych porównała uciekających przed wojną Ukraińców z migrantami z Azji i Afryki, którzy próbują się dostać do Polski z terenu Białorusi. Zdaniem europosłanki PO obecna sytuacja w naszym kraju „przypomina lata 30. XX wieku w Niemczech”.

Ochojska opublikowała w sieci nagranie, w którym odpowiadała na pytania internautów. Po raz kolejny odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, gdzie migranci z Afryki i Azji próbują nielegalnie dostać na się na teren naszego kraju.





Europosłanka KO porównała ich do... uciekających przed wojną Ukraińców. – Granicę z Ukrainą przekracza tysiące osób, dlaczego nie wpuścimy kilkudziesięciu migrantów z granicy z Białorusią? Mam nadzieję, że ci, którzy wydają takie rozkazy, a my wiemy, kto to jest, odpowiedzą za śmierć tych osób i prześladowania, których uchodźcy doznali – mówiła Ochojska.





Ochojska dopuściła się także do skandalicznego porównania obecnej sytuacji Polski z... Niemcami pod rządami Adolfa Hitlera.





– Dla mnie to, co ostatnio działo się w Polsce, taki kierunek faszyzujący, przypomina mi to lata 30. w Niemczech i lata 1933, kiedy Hitler doszedł do władzy. Ludzie, przyjmując takie zachowania, które wyrażały się w antysemityzmie czy nienawiści do ludzi innej rasy, wiecie do czego doprowadzili. Na pewno nie chcielibyśmy tego, żeby to wróciło – podkreśliła.