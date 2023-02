„Dyrektor Andrzej Nejman pije w pracy i obraża ludzi”. Co się dzieje w Teatrze Kwadrat?

Andrzej Nejman jest dyrektorem warszawskiego Teatru Kwadrat. O patologiach, do których ma dochodzić w placówce pisze „Gazeta Wyborcza”. Aktor ma nadużywać alkoholu, a także stosować mobbing wobec pracowników.

„Gazeta Wyborcza” przytacza relację 11 byłych i obecnych pracowników, którzy skarżą się na to, jak traktuje ich Nejman. Oto część z nich:





„Dyrektor obrażał pracowników technicznych, poniżał garderobiane, widziałem na własne oczy, jak obraził na próbie aktora”.





„Jesteśmy oskarżane o dosłownie wszystkie niedociągnięcia. Insynuuje się nam lenistwo, wykorzystywanie pracy do prywatnych celów.





Pracownik teatr: Dyrektor upijał się na bankietach, spektaklach i w trakcie prób





„Atmosfera była męcząca. Dyrektor upijał się na bankietach, spektaklach wyjazdowych, w trakcie prób. Ośmieszał instytucję”.





„Uciekłem na zwolnienie psychiatryczne. Musiałem zadbać o swój dobrostan. Przez wiele miesięcy słyszałem na swój temat niestworzone plotki – że mam romans, że nie przykładam się do pracy”.

– Są momenty, kiedy nie łamiąc żadnych regulaminów, spożywam alkohol. Czasami, kiedy kończę próby o pierwszej w nocy, a zaczynam pracę o siódmej z oświetleniowcem, śpię w garderobie. I w międzyczasie zdarza mi się spożywać alkohol. Jednak powtarzam: nie wykonuję czynności służbowych pod wpływem alkoholu – mówi aktor znany z serialu „Złotopolscy”.





Teatrem Kwadrat zarządza stołeczny ratusz. W sierpniu Rafał Trzaskowski ma przedłużyć jego kontrakt.





Zachwycona Nejmanem była także jego poprzedniczka Hanna Gronkiewicz-Waltz. – Teatr jest świetnie zarządzany przez dyrektora Andrzeja Nejmana, ma znakomity zespół aktorski złożony z pasjonatów kultury i sztuki – mówiła w 2016 roku ówczesna prezydent stolicy.





Nejman o rządach PiS: Kto nie bije żony, to jest podejrzany





W październiku ubiegłego roku Nejman w rozmowie z „Wprost” skrytykował rząd PiS.





– Zastanawiałem się, co działoby się w naszym kraju na przykład z blondynami, gdyby się rozeszło, że „blondyni w nocy zjadają dzieci”? Przecież wystarczy, że pan Kaczyński stanie w Pile czy Włodawie, na jakiejś ambonie, powie coś takiego, a połowa narodu będzie po nocach z pałami ganiała blondynów – stwierdził.





– Każdy inny jest tu obcy. Jak ktoś w Polsce nie jest bogobojnym katolikiem, to pewnie jest szemrany. Jak ktoś nie ma żony i dwójki dzieci, jak należy, nie bije przy okazji tej żony raz w miesiącu, by zobaczyć, czy „równo puchnie”, to jest podejrzany. Kto nie pije, ten kapuje. Postpeerelowskie, podszyte strachem spojrzenie na wszystko, co niestereotypowe, cały czas funkcjonuje, ciągle wraca – ocenił surowo.