Meloni w Warszawie i nie tylko. Premierzy Polski i Włoch o wsparciu Ukrainy

Omówienie najważniejszych bieżących kwestii z zakresu współpracy dwustronnej i unijnej, pomoc Ukrainie oraz tematyka bezpieczeństwa – znajdą się w agendzie poniedziałkowego spotkania w Warszawie premiera Mateusza Morawieckiego z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni – przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dowiedział się portal tvp.info od włoskich źródeł rządowych, Morawiecki i Meloni prawdopodobnie wydadzą wspólne oświadczenie na zakończenie spotkania.

Meloni przybędzie do Warszawy na zaproszenie premiera Morawieckiego – dodał Müller.

Jak podkreślił, Polska i Włochy to bliscy partnerzy, nie tylko politycznie, ale również gospodarczo. – Republika Włoska znajduje się w pierwszej piątce partnerów handlowych naszego kraju. Mamy wiele wspólnych spojrzeń, przede wszystkim w temacie Europy i jej rozwoju – mówił.

Müller wskazał, że wizyta Meloni będzie okazją do rozmowy o sprawach, które nas łączą. – Poruszone będą również najpilniejsze tematy dotyczące dalszej pomocy Ukrainie i wzmocnienia bezpieczeństwa Europy na każdej płaszczyźnie – zapowiedział rzecznik rządu.

Giorgia Meloni – jako pierwsza kobieta we Włoszech – pełni funkcję premiera tego kraju od października 2022 r. – Powołanie jej rządu nadało nową dynamikę stosunkom polsko-włoskim. Ostatnie spotkanie premiera Morawieckiego z premier Meloni miało miejsce w Brukseli, przy okazji posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 9-10 lutego br. – zaznaczył.

Czytaj także: Meloni spotkała się z von der Leyen. Wśród tematów energia, Ukraina, KPO

Müller zwrócił jednocześnie uwagę na prowadzoną ofensywę dyplomatyczną, w tym na zakończoną w sobotę Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa, w której uczestniczył polski premier. Podczas Konferencji omówiono pomoc dla Ukrainy.

– Konferencja w Monachium stanowiła okazję do wielu spotkań. Premier Morawiecki rozmawiał m.in. z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, prezydentem Kurdystanu Nechirvanem Barzanim oraz z merem Kijowa Witalijem Kliczką. Nasza ofensywa dyplomatyczna cały czas trwa – podkreślił Müller.

Wizyta Meloni na Ukrainie

Premier Włoch uda się też w poniedziałek do Kijowa, by spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim – przekazała agencja Reutera, powołując się na źródła polityczne. Meloni planowała podróż na Ukrainę przed rocznicą rosyjskiej inwazji na ten kraj, 24 lutego.

Czytaj także: Wizyta w Kijowie jest jedną z priorytetowych podróży dla Meloni





Szefowa włoskiego rządu od początku popierała pomoc dla Ukrainy.

📅 20 lutego na zaproszenie premiera 🇵🇱@MorawieckiM do Warszawy przybędzie premier 🇮🇹 @GiorgiaMeloni.



➡️ Spotkanie będzie okazją do omówienia bieżących kwestii z zakresu współpracy dwustronnej i unijnej, pomocy Ukrainie oraz tematyki bezpieczeństwa.https://t.co/YZUH9YoFWr — Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) February 19, 2023





Do wizyty premier Włoch w Polsce i rozmowy z Mateuszem Morawieckim odniosła się rzeczniczka prasowa premier Meloni. „Myślę, że złożymy wspólne oświadczenie przy okazji (spotkania)” – powiedziała portalowi tvp.info Giovanna Ianniello. Jak dowiedzieliśmy się z innego źródła włoskiego rządu, nie ma jeszcze oficjalnych informacji w tej kwestii.





O najbliższych podróżach Meloni pisze też włoska prasa. „Corriere della Sera” podaje, że będzie ona w poniedziałek w Warszawie, a we wtorek w Kijowie. Także inne media podają za źródłami w Rzymie informację o możliwej podróży Giorgii Meloni najpierw do Polski na spotkanie z premierem Morawieckim, a następnie do Kijowa.





Berlusconi krytycznie o Zełenskim

Zauważa się, że włoska premier pojechałaby na Ukrainę zaledwie kilka dni po tym, gdy były szef włoskiego rządu, lider współrządzącej Włochami partii Forza Italia Silvio Berlusconi wywołał burzę w Europie mówiąc, że on nigdy nie spotkałby się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i obarczył go faktycznie odpowiedzialnością za obecny konflikt.

Czytaj także: Szczyt EPL w Neapolu odwołany po wypowiedziach Berlusconiego o Ukrainie

Jego słowa wywołały falę zapewnień ze strony rządu w Rzymie o pełnym poparciu dla Ukrainy. Sam Berlusconi tłumaczył potem, że jego celem jest dążenie do pokoju. Konsekwencją jego słów było odwołanie spotkania Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Forza Italia, planowanego na czerwiec w Neapolu.

W komentarzach we włoskich mediach wyrażane są opinie, że spotkanie Meloni i Morawieckiego miałoby na celu zaprzeczenie wizerunkowi Włoch jako kraju izolowanym w Europie przez oś francusko-niemiecką.

#wieszwiecej Polub nas





Wcześniej premier Meloni odwołała podróż na Monachijską Konferencję Bezpieczeństwa z powodu choroby.