Pyrrusowe zwycięstwo PSG. Paskudna kontuzja Neymara [WIDEO]

Choć Paris Saint-Germain pokonało po szalonym meczu ligi francuskiej Lille 4:3, to wynik schodzi na dalszy plan wobec okropnie wyglądającej kontuzji gwiazdy stołecznego klubu, Neymara. Jest wielce prawdopodobne, że Brazylijczyk opuści najważniejszy mecz sezonu - rewanż z Bayernem Monachium w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Mecz z walczącym o europejskie puchary Lille był ważny dla obu ekip. Mistrzowie Francji zaliczyli ostatnio kilka wpadek, jednak na ich szczęście ligowi rywale nie potrafili ich wykorzystać.





PSG rozpoczęło z animuszem, a pierwsze skrzypce grał właśnie Neymar. Najpierw obsłużył Mbappe, a potem sam skierował piłkę do siatki, podwyższając na 2:0. Goście nie zamierzali jednak rezygnować. Od początku stwarzali sobie bowiem dużo okazji, aż w końcu złapali kontakt za sprawą Diakite.





Druga połowa rozpoczęła się koszmarnie. W 51. minucie Neymar nienaturalnie stanął na murawie, a na jego twarzy pojawił się grymas bólu. Ze łzami w oczach został zniesiony z boiska, doznając, prawdopodobnie, skręcenia kostki - tej samej, którą uszkodził podczas mundialu…

Utrata Brazylijczyka wytrąciła z rytmu gospodarzy. Lille zdobyło dwa gole i sensacja wisiała w powietrzu. Wtedy do roboty wzięły się dwie największe, obok Neymara, gwiazdy ekipy z Paryża. Najpierw wyrównał Kylian Mbappe, a zwycięstwo w samej końcówce zapewnił wielki Leo Messi.





O ile trzy punkty znacznie przybliżają PSG do wywalczenia kolejnego tytułu ligowego, to perspektywy na dalsze wojaże w Lidze Mistrzów nie rysują się już tak kolorowo. Paryżanie przegrali z Bayernem pierwszy mecz u siebie i w rewanżu wszyscy zawodnicy będą musieli wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności, aby pokonać silnych mistrzów Niemiec. A bez obecności autora 18 goli i 17 asyst w bieżącym sezonie może być o to piekielnie trudno…