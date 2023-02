Władze Juve zdecydowały. Znana przyszłość Milika!

Władze Juventusu podjęły decyzję w sprawie Arkadiusza Milika. Zdaniem dziennikarzy „La Gazetta dello Sport”, turyńczycy chcą dalej korzystać z usług Polaka. Za tę przyjemność zapłacą Marsylii ok. 7 milionów euro.

Milik przebywa w Turynie od początku sezonu na zasadzie wypożyczenia. Juventus zapłacił Marsylii za tę usługę ok. miliona euro, a w umowie zawarto też kwotę, za którą Stara Dama mogłaby ściągnąć Polaka na stałe. Z informacji, do których dotarli dziennikarze „La Gazetta dello Sport” wynika, że mowa o 7 milionach euro.



W zespole z Turynu Polak miał pierwotnie pełnić rolę zmiennika dla Duszana Vlahovicia. Wobec problemów zdrowotnych Serba grywał jednak regularnie, stanowiąc istotny element układanki Massimiliano Allegriego. Juventus aktualnie zajmuje dopiero 11. miejsce w Serie A, po odjęciu piętnastu punktów za oszustwa finansowe. Do strefy pucharowej drużyna w tej chwili traci dziesięć punktów.