Min. Czarnek: Nauka to odkrywanie prawdy

Nauka to odkrywanie prawdy; tej prawdy potrzebujemy jak nigdy wcześniej w dobie wojen, szalejących ideologii zniekształcających rzeczywistość człowieka, w dobie kłótni i wielu konfliktów – powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek podczas inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego.

Minister edukacji i nauki wziął w niedzielę w Toruniu udział w inauguracji Światowego Kongresu Kopernikańskiego, organizowanego przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.





W swoim wystąpieniu przypomniał, że 550 lat temu, w jednej z kamienic Torunia, urodził się najwybitniejszy polski naukowiec. – Mikołaj Kopernik to człowiek, który badał rzeczywistość na każdej jej płaszczyźnie. Fides et ratio (wiara i rozum – łac.), które tu wielokrotnie było przywoływane, jest tego najlepszym dowodem. On zgłębiał prawdę o Bogu, o człowieku, o świecie, łącząc całą rzeczywistość życia człowieka i całą rzeczywistość świata. Mikołaj Kopernik jest patronem polskiej i światowej nauki – mówił.

Czarnek przypomniał, że przed dwoma laty spotkał się z rektorami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – Uzgodniliśmy, że rząd RP będzie finansował Światowy Kongres Kopernikański. Ta współpraca spowodowała, że dziś wszyscy tu jesteśmy i cieszymy się obecnością tak wybitnych osobistości z całego świata – podkreślił.

Według szefa MEiN nauka to odkrywanie prawdy. – Tej prawdy potrzebujemy być może jak nigdy wcześniej, w dobie wojen – tej dramatycznej wojny na Ukrainie, dosłownie kilkaset kilometrów stąd – w dobie szalejących ideologii, zniekształcających rzeczywistość człowieka, w dobie kłótni i wielu konfliktów. Życzę państwu, aby Światowy Kongres Kopernikański (...) był okazją do odkrywania na nowo i od nowa pełnej prawdy o Bogu, człowieku i świecie w każdym wymiarze rzeczywistości nas otaczającej – zaznaczył.





Listy od prezydenta i premiera





List od prezydent RP Andrzeja Dudy odczytała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych. Prezydent Duda zwrócił uwagę, że 550. rocznica urodzin Kopernika jest wyjątkową okazją do uhonorowania jednej z najważniejszych postaci w historii ludzkości. „Warto, aby ten, który »wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię« był stale obecny w świadomości Polaków, jako człowiek, który swoją inwencją, odwagą i wytrwałą pracą osiągnął rzeczy wielkie” – napisał prezydent Duda.

Swój list do uczestników inauguracji ŚKK skierował także premier Mateusz Morawiecki. „Mikołaj Kopernik był człowiekiem wielu talentów. (...) Chociaż w jego niezwykle pracowitym życiu astronomia nie była zajęciem jedynym, to właśnie osiągnięcia z nią związane rozsławiły jego imię, trwale zmieniając obowiązujący wówczas model wszechświata. (...) Stawiając Słońce w centrum systemu stawiał on jednocześnie Ziemię na równi z innymi planetami. Dziś trudno chyba w pełni wyobrazić sobie skalę i konsekwencje, rozmiary i zasięg rewolucji, jaką niosła za sobą ta zmiana paradygmatu” – napisał premier Morawiecki.





Obrady kongresu uroczyście zainaugurowali rektorzy UMK, UJ i UWM, a także minister Czarnek, szefowa prezydenckiej kancelarii Ignaczak-Bandych oraz przedstawiciel Akademii Kopernikańskiej prof. Grzegorz Górski. Kongres potrwa do 21 lutego.