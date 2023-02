Trzaskowski popiera pomysły C40. „O tym będą te najbliższe wybory!”

Rafał Trzaskowski odcina się teraz od kuriozalnych postulatów organizacji C40, która chce limitować podróże oraz spożywanie mięsa czy nabiału. Internauci przypomnieli prezydentowi Warszawy, co mówił podczas jednego ze szczytów tej grupy. Przekonywał wtedy, że „miasta muszą wziąć na siebie ciężar walki z tragedią klimatyczną”. – I o tym są te najbliższe wybory – mówił.

Maciej Stańczyk przypomniał na Twitterze przesłanie Rafała Trzaskowskiego ze szczytu C40 Cities, który odbył się w październiku w Kopenhadze, tuż przed wyborami parlamentarnymi w Polsce.

– Jestem na szczycie C40, to jest organizacja miast, które chcą walczyć z ociepleniem klimatycznym, które chcą walczyć o czyste powietrze – mówił na nagraniu polityk.

Narzekał, że „często jest tak, że nasze rządy robią nic, albo robią bardzo mało, jeżeli chodzi o temat ochrony środowiska, jeżeli chodzi o problemy globalne, które prędzej czy później spowodują olbrzymie straty dla całej ludzkości”.





– Tutaj sobie wszyscy zdają z tego sprawę i dlatego miasta muszą wziąć na siebie ciężar walki z tragedią klimatyczną, która w tej chwili rozwija się na naszych oczach. Dlatego tutaj też jesteśmy i o tym są te najbliższe wybory – zaznaczał Trzaskowski.

– Często wydaje się, że kiedy mówimy o demokracji i kiedy mówimy o podejmowaniu decyzji, że to są sprawy abstrakcyjne. Ale ochrona klimatu to nie jest abstrakcja. I te wybory będą też o tym, czy będziemy się starali odchodzić od węgla, będziemy się starali coraz więcej inwestować w odnawialne źródła energii czy tak jak pan premier będziemy otwierali kolejne kopalnie. To się po prostu nie opłaca i to trzeba sobie jasno powiedzieć – mówił wtedy prezydent Warszawy.

W sieci pojawia się coraz więcej dowodów na to, że prezydent Warszawy był mocno zaangażowany w promocję szokujących rekomendacji organizacji C40 Cities. Okazuje się, że nie tylko podczas Campusu Polska Przyszłości polityk PO odwoływał się do agendy organizacji. Również w wystąpieniu z okazji wydarzenia organizowanego przez C40 Cities Trzaskowski jednoznacznie opowiadał się za programem organizacji.

W 2021 roku Rafał Trzaskowski podczas spotkania online z kilkunastoma samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, organizowanego przez C40, deklarował chęć uczynienia z Warszawy miasta „neutralnego klimatycznie” do 2050 roku. Jak wynika z jego wypowiedzi, to władze centralne mają w ręku kluczowe narzędzia do wprowadzenia postulatów C40.

– Dlatego musimy naciskać na rząd, by słyszał nasz głos i uwzględniał nasze priorytety w swoich planach, i to robimy w Polsce w ramach C40. I chcemy naciskać dalej, bo wiemy, co mamy robić. Ludzie codziennie mówią nam na ulicach naszych miast, co mamy robić i musimy po prostu pobudzać opinię publiczną – mówił prezydent Warszawy.





Z kolei na szczycie C40 w Buenos Aires prezydent Warszawy apelował: „Musimy przyspieszyć nasze wysiłki, aby walczyć z globalnym ociepleniem. To jest dokładnie to, co robimy teraz w Warszawie".