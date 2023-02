Jaką emeryturę ma Lech Wałęsa? Były prezydent narzeka na zbyt małe obiady

Mimo tego, że ma ok 12. tys. zł emerytury, Lech Wałęsa znowu skarży się na problemy z pieniędzmi. Były prezydent twierdzi, że wszystko zabiera mu żona, która robi dla niego zakupy spożywcze. – Produkty są drogie, więc dostaję znacznie mniejsze porcje do zjedzenia na śniadania, obiady i kolacje. Nie jestem z tego zadowolony – wyznaje.

W rozmowie z o2.pl Lech Wałęsa, który jak sam przyznał otrzymuje miesięcznie od 11 do 13 tysięcy zł emerytury netto, narzekał na skutki wysokiej inflacji.

– Na szczęcie to moja żona codziennie chodzi na zakupy spożywcze. Cieszę się, że nie muszę oglądać tych kolosalnych kwot za produkty, które leżą na sklepowych półkach. Niemniej to z mojej kieszeni są one kupowane – zaznacza były prezydent.

Przez drożyznę Lech Wałęsa dostaje „znacznie mniejsze porcje do zjedzenia na śniadania, obiady i kolacje”. – Nie jestem z tego zadowolony – zaznacza.

Były prezydent mówił też, że brakuje mu pieniędzy, bo wspiera całą swoją rodzinę. –Żona zabiera mi wszystko i wydaje na swoje potrzeby. Nie wspomnę już o prezentach dla dzieci. Im też pomagam, muszę, bo tego oczekują. Jak mówi popularne przysłowie: „Kto ma pszczoły, ten ma miód, kto ma dzieci, ten ma trud” – stwierdził.

W związku z tym Wałęsa zdecydował się dorabiać za granicą. Były polityk dostaje olbrzymie pieniądze za wykłady. Przypomnijmy, „Super Express” podawał, że Wałęsa kilka miesięcy temu przebywał w Stanach Zjednoczonych, gdzie za wykłady i różne spotkania miał wziąć ponad 200 tys. zł.

Wałęsa przyznał jednak, że „odbija się od dna bankructwa”. – Najciężej finansowo miałem podczas pandemii koronawirusa. Przez lockdowny nie mogłem wtedy wyjeżdżać za granicę. Nie zarabiałem na moich wykładach. Zdaję sobie sprawę, że jeszcze różnie może być. W Polsce niczego nie da się przewidzieć. Może za chwilę znów zostanę bez grosza... – wskazał.