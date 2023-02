Kto w sztabie Santosa? Prezes zdradził faworyta...

Nie Łukasz Piszczek, nie Tomasz Kaczmarek, więc... kto? Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Polakiem, który uzupełni sztab Fernando Santosa, będzie Grzegorz Mielcarski. – Trener widzi go u siebie – przyznał prezes PZPN, Cezary Kulesza, w rozmowie dla portalu Meczyki.

Kandydatura Mielcarskiego przewijała się w rozmaitych doniesieniach od samego początku. Poza kompetencjami i wielkim doświadczeniem piłkarskim, była gwiazda m.in. FC Porto ma jedną niepodważalną zaletę: świetnie mówi po portugalsku. Takiego "łącznika" potrzebuje Santos.



Wymarzonym kandydatem PZPN był jednak ktoś inny. Cezary Kulesza od początku chciał, by w sztabie pracował 37-letni Łukasz Piszczek: legenda reprezentacji, bardzo lubiany i szanowany, wciąż w trakcie kursu trenerskiego, u boku Santosa przygotowywałby się do objęcia roli selekcjonera w ciągu kilku najbliższych lat. Piszczek uznał jednak, że jest dla niego za wcześnie i grzecznie odmówił. Co dalej?



Santos sam odrzucił CV Tomasza Kaczmarka, byłego szkoleniowca Lechii, tłumacząc, że trenera o takim profilu ma już w sztabie. Czas goni, mecz z Czechami lada moment, a wakat zaczyna być coraz bardziej dokuczliwy.



Wiele wskazuje jednak, że poszukiwania są na ostatniej prostej. –Trener widzi Mielcarskiego w sztabie szkoleniowym, jednak musimy najpierw przeprowadzić rozmowy z Grzegorzem – powiedział w programie na kanale YouTube "Meczyków" Cezary Kulesza. – Na ten moment nie mogę powiedzieć, czy w tym sztabie będzie, czy nie. Nie wiemy, jakie miałby oczekiwania. Poza tym ma stałą pracę w Canal+ – zauważył.



Wracając do tematu Piszczka, prezes PZPN przyznał, że ten początkowo propozycję pracy z kadrą przyjął, jednak po kilku dniach zmienił zdanie. – Może jakieś prywatne sprawy zablokowały Łukasza. Trudno mi się odnieść, ponieważ najpierw zaakceptował naszą ofertę, a później po jakimś tygodniowym namyśle zadzwonił i powiedział, że jednak rezygnuje, lecz nie podał przyczyny – wyznał.



Kulesza wyjaśnił, że w sztabie kadry z powinien znaleźć się ktoś, kto dopiero rozpoczyna swoją trenerską drogę. – Selekcjoner chce z osób przedstawionych przez PZPN sam wybrać kogoś, z kim będzie przez dłuższy czas pracował. Mamy taką listę kandydatów, z którymi trener będzie rozmawiał. Nakreślony przez Santosa profil oznacza osobę, która mniej pracowała w Ekstraklasie czy I lidze. Szuka raczej trenera na dorobku – wyjaśnił proces selekcji.



Do meczu Polski z Czechami został nieco ponad miesiąc. 24 marca Biało-Czerwoni rozpoczną walkę o awans na mistrzostwa Europy.