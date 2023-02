Zdał prawo jazdy za 58. razem [WIDEO]

Wielką determinacją i cierpliwością wykazał się pan Bogdan Matusiak z Łodzi, który zdał egzamin na prawo jazdy. I nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie to, że sukces przyszedł za 58. razem. Kosztowało to wiele nerwów i stresu, a na same egzaminy wydał ponad 8 tysięcy złotych.

Przygoda pana Bogdana z prawem jazdy zaczęła się w 2018 roku, kiedy to egzamin teoretyczny zaliczył za pierwszym razem. Gorzej było jednak z praktyką, z którą zmagał się 58 razy.





– Jeden z pierwszych egzaminów pana Bogdana, nawet nie wiem, czy pierwszy. Zdarzyło mi się mieć egzamin z panem Bogdanem, był bardzo, bardzo krótki. Myślę, że nie przeszliśmy nawet do drugiego zadania. Pewnie ze stresu, zdenerwowania nie potrafił wskazać prawidłowo – ocenia Piotr Romek, dyrektor WORD Łódź.





Pomimo wielu porażek, Matusiak nigdy się nie poddawał. – Gratuluję mu wytrwałości, determinacji, że po czterech latach udało się dobrnąć do celu – mów Piotr Romek.



Jak przyznaje pan Bogdan, jeszcze przed zrobieniem prawa jazdy zakupił samochód, dzięki czemu nie będzie musiał jeździć do syna rowerem.





Matusiak jest rekordzistą w Łodzi, natomiast w województwie łódzkim jest śmiałek, który od ponad 17 lat ubiegał się o prawo jazdy próbując swoich sił już ponad 200 razy.