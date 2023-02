Trzaskowski na forum C40: To czas, żeby przyspieszyć transformację. To robimy w Warszawie

„Nikomu nie zabronimy jeść mięsa” – zapewnia Rafał Trzaskowski i przekonuje, że nie wprowadzi w życie kontrowersyjnych rekomendacji stowarzyszenia C40 Cities, w których mowa jest m.in. o ograniczeniu spożycia mięsa i nabiału, by walczyć ze zmianami klimatu. Prezydent Warszawy próbuje odciąć się od postulatów organizacji, ale jeszcze kilka miesięcy temu osobiście uczestniczył w kongresie C40 w Buenos Aires. – Musimy przyspieszyć nasze wysiłki, aby walczyć z globalnym ociepleniem. To jest dokładnie to, co robimy teraz w Warszawie – mówił polityk PO.

Coraz głośniej jest o rewolucyjnych pomysłach organizacji miast C40 Cities (należy do niej również Warszawa), która chce limitować zakupy żywności i ubrań oraz podróże.

O pomysłach grupy C40 mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zaznaczał, że od jego formacji „Polacy nigdy nie usłyszą, że mają ograniczyć jedzenie mięsa, picie mleka, że mają obowiązek zmienić samochód na elektryczny albo nosić dwie koszule czy sukienki”.

Zobacz raport: C40: Koniec mięsa i samochodów





Zwrócił uwagę, że z założeń programowych C40 wynika, iż każdy mógłby zjeść rocznie maksymalnie 16 kg mięsa „i że jest to mniej niż w czasie stanu wojennego i mniej niż później dostawali pracownicy umysłowi, bo „na kartkach od Jaruzelskiego było po 2,5 kg na miesiąc, czyli 30 kg rocznie”.

Do sprawy odniósł się na Twitterze prezydent Warszawy. „Nie wprowadzamy w Warszawie żadnych ograniczeń w jedzeniu mięsa” – deklarował Rafał Trzaskowski.

Dzień wcześniej podczas jednej z konferencji włodarz stolicy podkreślał, że „mamy do czynienia z rekomendacjami, które kompletnie nie są dla nikogo wiążące prawnie. Które mówią tylko i wyłącznie o tym, jak może wyglądać przyszłość, jeżeli chodzi o liczenie emisji”. Stwierdził przy tym, że „Warszawa nie podjęła żadnych zobowiązań w tej kwestii”.

Okazuje się jednak, że polska stolica weźmie udział w pilotażowym programie European Global Green New Deal: Grupa C40 przy udziale fundacji Open Society powiązanej z Georgem Sorosem chcą, aby ludzie ograniczyli konsumpcję.

W związku z tym na jedną osobę miałoby przysługiwać do 16 kg mięsa rocznie, do 90 kg. nabiału, osiem sztuk nowych ubrań, ponadto jeden lot samolotem tam i z powrotem raz na dwa lata i do 190 samochodów na tysiąc mieszkańców. Docelowo nabiał i mięso mają być w ogóle wycofane z ludzkiej diety.

Oskar Szafarowicz z Forum Młodych PiS przypomniał, że Rafał Trzaskowski, który teraz odcina się od kontrowersyjnych postulatów grupy C40, uczestniczył osobiście w kongresie tej organizacji w Buenos Aires w październiku 2022 roku. Prezydent Warszawy mówił wtedy o... przyspieszeniu wprowadzania ekologicznych rozwiązań.

Trzaskowski: Musimy przyspieszyć





– Musimy przyspieszyć naszą transformację. Musimy przyspieszyć nasze wysiłki, aby walczyć z globalnym ociepleniem. Musimy przyśpieszyć wszystkie nasze wysiłki, które uczynią nas niezależnymi. To jest dokładnie to, co robimy teraz w Warszawie. To nie jest czas, żeby zatrzymać nasze starania, to właśnie ten czas, żeby je przyśpieszyć – powiedział Trzaskowski.

W podobnym tonie Trzaskowski wypowiadał się podczas Campusu Polska Przyszłości w sierpniu ubiegłego roku. – Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeżeli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej, to będzie szybciej – zapewniał.

Dyrektor wykonawczy C40 Mark Watts przekonywał w oświadczeniu z 7 lutego, że „najsilniejszym narzędziem, jakim dysponują władze miast, by pozyskać więcej środków finansowych na rzecz klimatu, jest wdrożenie twardych, przyjaznych dla klimatu i przyrody polityk i regulacji”.





Raport C40: mniej mięsa, podróży i ubrań





Raport C40 został opublikowany kilka lat temu. Zawarte w nim rekomendacje mają obowiązywać od 2030 r. W dokumencie z 2019 r. napisano, że aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o połowę do 2030 r., w dużych miastach należy ograniczyć szeroko pojętą konsumpcję, w tym spożywanie mięsa, loty samolotem, jazdę prywatnym samochodem i kupowanie nowych ubrań.





Wśród wielu rekomendacji znalazły się m.in.:

• zmniejszenie spożycia mięsa do 16 kg rocznie na osobę (w Polsce teraz to średnio 70 kg), a docelowo zupełne wyeliminowanie jego spożycia;

• zmniejszenie spożycia nabiału do 70 kg (w Polsce 200 kg), a docelowo zupełne wyeliminowanie jego spożycia;

• ograniczenie zakupu nowych ubrań do 8 sztuk rocznie, a ostatecznie 3 sztuki ubrań na osobę (nie sprecyzowano, czy w wyliczenia wchodzi bielizna);

• ograniczenie liczby lotów na osobę do jednego raz na dwa lata, a docelowo raz na trzy lata;

• ograniczenie liczby samochodów do 190 szt. na tysiąc mieszkańców (obecnie średnia to 600 szt.), a docelowo zakaz posiadania samochodu.