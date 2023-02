Polak mistrzem świata w snowboardzie! Pierwszy raz w historii

W wielkim stylu Polacy rozpoczęli rywalizację podczas mistrzostw świata w narciarstwie dowolnym rozgrywanych w gruzińskim Bakuriani. Oskar Kwiatkowski zdobył w swojej konkurencji złoty medal, a Aleksandra Król - brązowy. To pierwszy taki przypadek w dziejach polskich występów w tej konkurencji.

Wspaniały wynik Kwiatkowskiego i Oli Król to nie przypadek: oboje bardzo dobrze radzą sobie w Pucharze Świata i od dawna sygnalizują, że można spodziewać się po nich wielkich rzeczy.



Król przegrała w półfinale z późniejszą srebrną medalistką, Danielą Ulbing, ale w walce o brąz nie dała szans Lucii Dalmasso. Włoszka już na starcie prawie wypadła z trasy, a potem nie zdołała odrobić strat. W finale Ulbing pokonała 19-letnia Japonka Miki Tsubaki, która może cieszyć się ze złota.



Ze złota cieszy się też Oskar Kwiatkowski, który tego dnia nie miał sobie równych. Polak stoczył pasjonującą walkę w finale z Dario Caviezelem. Obaj zawodnicy wymieniali się prowadzeniem i do samego końca byli w grze o złoto. Ostatecznie to jednak Polak okazał się lepszy o 0,26s i zdobył historyczny tytuł mistrza świata! Na najniższym stopniu podium stanął Austriak Alexander Payer.

MAMY MISTRZA ŚWIATA! 👏👏👏 OSKAR KWIATKOWSKI ZE ZŁOTEM W SLALOMIE GIGANCIE RÓWNOLEGŁYM! 🥇 pic.twitter.com/d6OMjeqjhD — Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 19, 2023

źródło: PORTAL TVP.INFO

To nie koniec występów Polaków na MŚ. We wtorek (21 lutego) wystartują w slalomie, a dzień później odbędzie się rywalizacja mikstów. Polacy będą jednymi z kandydatów do medalu.