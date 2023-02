Ten rekord miał prawie pół wieku. Aż przyszła Iga Świątek...

Trzy mecze, trzy pewne zwycięstwa i niecałe trzy godziny na korcie – to, czego Iga Świątek dokonała w Doha, zdarza się rzadko. A właściwie... nigdy. Polka straciła tylko pięć gemów, bijąc tym samym rekord Chris Evert, która w 1981 roku w drodze po tytuł w Lugano straciła ich siedem. Świat jest w szoku po wyczynie Polki.

Po niezbyt udanym Australian Open, gdzie Świątek odpadła już w 1/8 finału, sztab Polki zdecydował, że konieczna będzie krótka przerwa. Iga przez niecały miesiąc nie jeździła na turnieje, a pierwszą "wycieczkę" zafundowała sobie właśnie do Kataru.



Jeśli ktoś miał wątpliwości co do dyspozycji pierwszej rakiety świata, to bardzo szybko się ich pozbył. Polka zdemolowała wysoko notowane rywalki: Danielle Collins i Weronikę Kudiermietową po 6:0, 6:1, a w finale oddała rewelacyjnej Jessice Peguli tylko trzy gemy. Nokaut? Mało powiedziane.



Pięć przegranych gemów na drodze do zwycięstwa to najlepszy wynik w historii cyklu WTA. W 1981 roku Evert przegrała siedem, co było dotychczasowym rekordem, ale trzeba jej oddać, że musiała wyjść na kort więcej razy niż Polka: z powodu kontuzji Belindy Bencić Iga nie rozgrywała ćwierćfinału, a dzięki pierwszemu miejscu w rankingu nie musiała też grać w pierwszej rundzie. Efekt? Bilans 36:5 w gemach, przy nieco bardziej efektownym 60:7, który uzyskała Evert.



Mecze Evert w Lugano:

– 6:0, 6:0 z Jo Durie,

– 6:2, 6:0 z Kathleen Horvath,

– 6:0, 6:0 z Sandy Collins,

– 6:2, 6:1 z Reginą Marsikovą,

– 6:1, 6:1 z Virginią Ruzici.



Mecze Świątek w Ad-Dausze:

– 6:0, 6:1 z Danielle Collins,

– 6:0, 6:1 z Weroniką Kudiermietową,

– 6;3, 6:0 z Jessicą Pegulą.



Wynik Świątek nie jest jednak bez precedensu. W 1925 roku, podczas Wimbledonu, legendarna Francuzka Suzanne Lenglen na drodze do wielkoszlemowego tytułu też straciła zaledwie pięć gemów - i to aż w pięciu meczach.

Iga Swiatek ties Suzanne Lenglen’s 98-year-old mark (likely all-time record?) of FIVE GAMES LOST to win a title 🤯



1925 Wimbledon, Lenglen



R1: W/O

R2: 6-2 6-0

R3: 6-1 6-0

QF: 6-0 6-0

SF: 6-0 6-0

F: 6-2 6-0



2023 Doha, Swiatek



R1: BYE

R2: 6-0 6-1

QF: W/O

SF: 6-0 6-1

F: 6-3 6-0 — Bastien Fachan (@BastienFachan) February 18, 2023

Taki wyczyn podczas Wielkiego Szlema? Wszystko przed Igą...