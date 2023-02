Wsady godne NBA. Co to był za konkurs! [WIDEO]

Mac McClung został zwycięzcą tegorocznego konkursu wsadów podczas Weekendu Gwiazd NBA. 24-latek wszedł do finału ocierając się o perfekcję: 99,8 pkt to genialny wynik. Sama rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. To trzeba zobaczyć!

Jeszcze kilka dni temu o McClungu słyszeli tylko nieliczni. W NBA rozegrał zaledwie dwa mecze (w 2021 roku; po jednym w barwach Lakers i Bulls), a wcześniej brylował głównie na zapleczu najlepszej koszykarskiej ligi świata. Szansę w 76ers dostał głównie ze względu na... konkurs wsadów. Jak się okazało: było warto.



24-letni koszykarz dał prawdziwy popis, wielokrotnie wprawiając w osłupienie wytworne jury, w skład którego wchodzili Karl Malone, Jamal Crawford, Harold Miner i Dominique Wilkins, a także była koszykarka, Lisa Leslie.



McClungowi udało się m.in. przeskoczyć dwie osoby czy wykonać w locie obrót o 720 stopni. A wszystko to przy zaledwie... 188 centymetrach wzrostu.



– Odkąd zaczynałem, zawsze czułem, że jestem na straconej pozycji, że nikt we mnie nie wierzy – wspominał w rozmowie z dziennikarzami. – To uczucie towarzyszyło mi nawet wtedy, kiedy byłem młodszy – dodawał, podkreślając, że mimo wszystko on zawsze wierzył w siebie i w to, co potrafi.





W samym konkursie, poza McClungiem, brali udział jeszcze Trey Murphy III z New Orleans Pelicans (którego McClung pokonał w finale), Jericho Sims z New York Knicks oraz Kenyon Martin Jr. z Houston Rockets.W niedzielę zwieńczenie weekendu i tradycyjny Mecz Gwiazd z udziałem najlepszych koszykarzy świata.