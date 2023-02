Wizyta Bidena w Polsce. Kaczyński: Liczę na konkretne deklaracje

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”, że liczy, iż wizyta prezydenta Joego Bidena w Polsce, „przyniesie maksymalnie konkretne deklaracje, zaangażowania USA i innych państw w pomoc walczącej Ukrainie”. Lider Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że amerykański prezydent spotka się w Warszawie z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Jarosław Kaczyński powiedział, że Rosja zmobilizowała kolejne pół miliona żołnierzy i jest to trzy razy więcej niż napadło Ukrainę przed rokiem. Dlatego prezes PiS uważa, że państwa wspierające Ukrainę powinny zwiększyć swoją pomoc.

„To musi być wyrównane przez szybko napływającą pomoc z Zachodu, czołgi, samoloty, rakiety dalekiego zasięgu, pomoc logistyczną, finansową” – powiedział Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS mówił również, że organizowanie pomocy Ukrainie jest trudne i spotyka się z oporami np. ze strony Niemiec, ponieważ „w Europie kryje się za tym marzenie o powrocie do stanu, który był przedtem”.

Przypomniał, że elity zachodnioeuropejskie robiły interesy z Rosją, a niemiecka gospodarka korzystała z taniego rosyjskiego gazu, co dawało jej przewagę. „W tle jest jeszcze większy plan – powrotu do polityki bismarckowskiej, czyli Europy podporządkowanej Niemcom, które rządzą w sojuszu z Rosją. Dziś wydaje się to walić, ale jak widać - nie wszyscy z tego zrezygnowali” – mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości.

Jarosław Kaczyński odniósł się również do słów byłego ambasadora Niemiec w Polsce, który powiedział, że „polskie pięć minut może skończyć się szybciej, niż wielu się wydaje”. Prezes PiS wskazał, że były ambasador jest agentem niemieckich służb specjalnych, a „te słowa dobrze oddają tę postawę (…) te niemieckie nadzieje”.

Dlatego, jak zaznaczył, „musimy wywierać stałą presję, uświadamiać naszych sąsiadów i inne państwa europejskie, jakie byłyby konsekwencje przejęcia przez Niemcy pełni władzy w Europie”.

Jarosław Kaczyński dodał, że w tej chwili „zasadnicze pytanie jest tu oczywiście skierowane do Stanów Zjednoczonych, bo cały ten niemiecki plan wiąże się z ich wypchnięciem z Europy. Promowana jeszcze przed wojną koncepcja suwerenności strategicznej Europy taki ma przecież sens”.