Ukraińskie siły wzmacniają granicę. Będzie inwazja z Białorusi?

Rosyjskie wojska stacjonujące obecnie na terytorium Białorusi nie wystarczą do przeprowadzenia lądowego ataku na północne regiony Ukrainy – wynika z szacunków dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Najewa.

Odnosząc się do prawdopodobnego zagrożenia militarnego na północy Ukrainy, Najew oświadczył, że „te siły nie wystarczą w tej chwili do przeprowadzenia ofensywy lądowej, ale to, co może się wydarzyć w przyszłości, zależy od intencji wroga”.

Według Najewa ukraińskim obrońcom udało się znacznie wzmocnić północną granicę.

„Stworzyliśmy system barier inżynieryjnych, w szczególności przeciwminowych, zwiększając ich gęstość dziesięciokrotnie wzdłuż granicy państwowej. Utworzyliśmy system linii i stanowisk obronnych” – poinformował Najew na Telegramie.

Rosyjskie wojska na Białorusi





Pod koniec 2022 roku i na początku stycznia media niemal codziennie donosiły o kolejnych rosyjskich eszelonach i samolotach, które przybywały na Białoruś. Według różnych szacunków do kraju rządzonego przez reżim Aleksandra Łukaszenki przybyło około 10 tys. wojskowych, którzy – według oficjalnych komunikatów Mińska i Moskwy – mają ćwiczyć z białoruską armią przez dwa tygodnie.

„The Kyiv Independent” przypomina, że amerykański Instytut Studiów nad Wojną prognozował pod koniec stycznia, że atak Rosji na Ukrainę z Białorusi może być bardziej prawdopodobny pod koniec 2023 roku.

„Nie ma żadnych widocznych oznak, że siły rosyjskie na Białorusi mają struktury dowodzenia i kontroli niezbędne do ataku zimą lub wiosną 2023 roku na Ukrainę, o którym Ukraina ostrzegała pod koniec 2022 roku” – ocenił amerykański think tank.





Białoruś wspiera Rosję w wojnie, udostępniając jej swoje terytorium; według mediów niezależnych przekazuje też Rosji uzbrojenie, amunicję i sprzęt wojskowy.

W lutym 2022 r. rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę, koncentrując się wcześniej pod jej granicami pod pretekstem przeprowadzenia ćwiczeń wojskowych.