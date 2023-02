„Przyszłość Rosji to kraj trzeciego świata”

W najbliższej przyszłości udział Rosji w wydarzeniach światowych będzie znikomy, Moskwa praktycznie nie będzie miała wpływu na kluczowe dyskusje na forum międzynarodowym - ocenił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

– Rosja nie ma przyszłości. Jej przyszłość to bycie krajem trzeciego świata, krajem wygnania, krajem zamkniętym – powiedział Podolak, cytowany przez agencję Ukrinform.





Doradca prezydenta Ukrainy zaznaczył, że jakikolwiek kompromis z Rosją oznaczałby przyzwolenie na łamanie prawa międzynarodowego. A to oznacza, zdaniem Podolaka, że Europa nie będzie istniała w takiej formie, w jakiej obecnie istnieje.





– Wcześniej Federacja Rosyjska maskowała swoje działania, a teraz pokazuje, że te wszystkie demokracje i wartości humanistyczne nie są dla niej. I dlatego jeśli Rosja uzyska jakiś kompromis, jak to miało miejsce w 2014 roku, będzie to oznaczało, że zdominuje Europę i będzie stopniowo zwiększać finansowanie ugrupowań ultraradykalnych, finansowanie ataków terrorystycznych, dziwnych akcji protestacyjnych w całej Europie itp. To znaczy, że nie będziemy mieli wolnej przestrzeni europejskiej, do której Europejczycy są przyzwyczajeni – powiedział Podolak.





Wyraził też przekonanie, że po zakończeniu wojny Ukraina będzie bardzo aktywnym architektem nowej struktury bezpieczeństwa w Europie, w tym w kwestii zapewnienia jednolitej zamkniętej przestrzeni powietrznej.





– To bardzo ważne elementy, które są już omawiane na różnych poziomach – dodał.