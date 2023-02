Zielona transformacja: kluczowa rola Ukrainy. Jej złoża warte 11,5 bln dolarów

Ukraina ma jedne z największych w Europie zasobów metali ziem rzadkich oraz perspektywiczne rezerwy litu, który odgrywa kluczową rolę w zielonej transformacji - wskazali analitycy PIE. Wartość złóż metali w Ukrainie szacuje się nawet na 11,5 bln dol. - dodali.

