Trzaskowski o C40: wiemy, co robić. Musimy naciskać na rząd i pobudzać opinię publiczną

Władze centralne mają w ręku kluczowe narzędzia do wprowadzenia agendy C40 – wynika z wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego wygłoszonej jeszcze w 2021 r. W trakcie spotkania online z kilkunastoma samorządowcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych Trzaskowski deklarował chęć uczynienia z Warszawy miasta „neutralnego klimatycznie” do 2050 r.

Prezydent stolicy stwierdził, że faktyczna „zielona rewolucja” wymaga korzystania z możliwości, które pozostają w dyspozycji władz centralnych. – Problem polega na tym, że gdy my chcemy uczynić Warszawę neutralną klimatycznie do 2050 r., musimy działać w synergii z wszystkimi pozostałymi aktorami – wyznał.





– Oczywiście władze państwowe chcą działać na własną rękę, mają własne plany, ale jeśli nas nie uwzględnią, jeśli nie zapewnimy sobie poważnego traktowania naszego doświadczenia i naszych priorytetów, nie uda się nam przeprowadzić tej zielonej rewolucji – mówił Trzaskowski.





– Dlatego musimy naciskać na rząd, by słyszał nasz głos i uwzględniał nasze priorytety w swoich planach, i to robimy w Polsce w ramach C40. I chcemy naciskać dalej, bo wiemy, co mamy robić. Ludzie codziennie mówią nam na ulicach naszych miast, co mamy robić i musimy po prostu pobudzać opinię publiczną – twierdził prezydent Warszawy.









