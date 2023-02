Pseudopatrioci na imprezie ku czci sowieckiego bandyty. Mordował Polaków i własnych żołnierzy

Ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew przybył do Pieniężna na miejsce, z którego przed kilku laty usunięto pomnik sowieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. Jako dowódca 3 Frontu Białoruskiego wojskowy odpowiadał on za zbrodnie dokonywane przez Sowietów na obszarze działania tego związku operacyjnego, prawdopodobnie osobiście też zastrzelił własnego podkomendnego. W „uroczystościach” ku czci zbrodniarza brały udział osoby mówiące po polsku, z transparentem i sztandarem organizacji pseudopatriotycznych.

Iwan Czerniachowski dowodził m.in. operacją wileńską Armii Czerwonej w ramach której Sowieci przyłączyli się do walki z Niemcami toczonej przez oddziały Armii Krajowej wykonujące operację Ostra Brama. Po zdobyciu Wilna Czerniachowski w rozmowie z komendantem Okręgu Wileńskiego AK obiecał dozbrojenie oddziałów tej formacji. Krzyżanowski wraz z kilkoma innymi oficerami udali się do sztabu Frontu, gdzie zostali aresztowani i wywiezieni. W ślad za nimi rozbrojono 8 tys. żołnierzy AK, z których wielu zesłano do łagrów, a część wymordowano.





Sowiecki generał zmarł w okolicach Pieniężna 18 lutego 1945 r. Oficjalnie w wyniku niemieckiego ostrzału, ale według niektórych relacji sprawa wyglądała inaczej. Miało dojść do zderzenia samochodu, którym jechał Czerniakowski, z poruszającym się w kolumnie sowieckim czołgiem. Generał miał zastrzelić na miejscu dowódcę czołgu i ruszyć samochodem w dalszą drogę. Według tej wersji to towarzysze zamordowanego żołnierza oddali w kierunku opla Czerniachowskiego strzał z czołgowej armaty – który okazał się celny.





W czasach PRL w Pieniężnie stał pomnik sowieckiego generała, który rozebrano, mimo protestów rosyjskiej ambasady, w 2015 r. W rocznicę śmierci Czerniachowskiego, 18 lutego 2023 r., na miejsce przybył ambasador Andriejew. Jak wynika z relacji obecnego na miejscu internauty, wraz z dyplomatą przyjechały mówiące po polsku osoby, które „wyraziły swoje pełne poparcie dla rosyjskiej inwazji na Ukrainę i powtarzały putinowską propagandę” w dyskusji z kontrmanifestantami, sprzeciwiającymi się rosyjskiej agresji.









Na umieszczonych w sieci zdjęciach widać transparent Braterstwa Słowian i sztandar Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Zaskoczenie może budzić zwłaszcza nazwa tej drugiej organizacji. Podmiot odwołujący się – przynajmniej deklaratywnie – do dziedzictwa bohaterów walki o niepodległość Polski bierze udział w imprezie ku czci prześladowcy tychże bohaterów. Stowarzyszenie deklaruje, że wśród jego działaczy są również potomkowie żołnierzy Armii Krajowej.





#wieszwiecej Polub nas





Ale na swoim profilu organizacja powiela PRL-owską narrację na temat II wojny światowej, twierdząc, że obecnie historia jest „zakłamywana przez zachodnie ośrodki i ich rodzimych lokajów”. Stowarzyszenie chwali się udziałem w wydarzeniach organizowanych przez rosyjską ambasadę i kontaktami z tą placówką, strasząc jednocześnie rosyjskim atakiem jądrowym na Warszawę (z winy „prowokacyjnej polityki reżimu warszawskiego” i jego „zaangażowania w wojnę na Ukrainie”, przez co bezradna Rosja „nie będzie miała wyjścia”). Sprzeciwia się obecności sojuszniczych wojsk w Polsce.





Przeczytaj też: Aleja przy ambasadzie Rosji zmieniła nazwę… na Ofiar Rosyjskiej Agresji





Braterstwo Słowian rozpowszechnia kremlowską propagandę równie otwarcie. Na profilu możemy przeczytać kuriozalną odezwę moskiewskiego Związku Wszechsłowiańskiego z maja 2022 r. Wyrażono w niej żal, że „bratnie narody skierowały broń przeciw sobie nawzajem”, przez co „płoną domy z cerkwiami” (ale nie napisano, w jakim kraju konkretnie). Obwiniono za to „wrogie plemiona” i przypomniano, że „rosyjski żołnierz zdoła dojść do Londynu, nie pierwszyzna mu harcować po Paryżu i podpisywać się na Reichstagu”.