PO pod wrażeniem niemieckiej pomocy dla Ukrainy. Sprawdzamy, jak jest naprawdę

Politycy PO kwestionują skalę pomocy Polski dla Ukrainy, twierdząc że Kijów na większe wsparcie może liczyć ze strony Berlina niż Warszawy. To nieścisłość. Sprawdziliśmy, jak według najnowszego raportu Kiel Institute For The World Economy wygląda wsparcie poszczególnych krajów, biorąc pod uwagę PKB.

Niemiecki Kiel Institute For The World Economy regularnie publikuje raporty, podsumowujące wsparcie poszczególnych krajów dla Ukrainy. Najnowsze zestawienie zawiera dane za okres 24.01–20.11.2022.





Pomoc dla Ukrainy wg PKB: Niemcy na 17. miejscu





Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem jest pomoc mierzona w PKB poszczególnych krajów.

Liderem zestawienia jest Estonia (1,1 proc.), drugie miejsce zajmuje Łotwa (0,9 proc.), a trzecie Polska (0,5 proc.). Niemcy są dopiero na 17. miejscu (0,14 proc.). Wyżej od naszych zachodnich sąsiadów plasuje się m.in. Grecja, Słowenia czy Dania.





W liczbach bezwzględnych przodują Stany Zjednoczone, których łączna wartość pomocy dla USA wyniosła 47,9 mld euro. Na drugim miejscu jest Wielka Brytania 7,05 mld euro. Niemcy są trzeci – 5,44 mld euro. Polskę (3 mld euro) wyprzedza jeszcze tylko Kanada (3,79 mld euro).





Z kolei w przypadku pomocy wojskowej także liderem pozostają Amerykanie – 22,9 mld euro, przed Wielką Brytanią – 4,1 mld euro, Niemcami – 2,34 mld euro i Polską – 1,82 mld euro.





Co ciekawe, w poprzednim raporcie, który obejmował okres 24.01–3.10.2022 polska pomoc wojskowa wynosiła 1,88 mld euro, a niemiecka zaledwie 0,78 mld euro.









Październik 2022 r.: Polska liderem UE jeśli chodzi o pomoc wojskową

To właśnie w październiku i listopadzie dzięki międzynarodowej presji na Niemcy, w której uczestniczyła także Polska, Berlin do Kijowa wysłał m.in. systemy obrony przeciwlotniczej IRIS-T.





Na październikowe zestawienie Institute For The World Economy, które cytowało Politico, powołała się w programie „Minęła 8” Ewa Bugała. A to według tych danych Polska była liderem UE, jeśli chodzi o militarną pomoc dla Ukrainy.





– Nie wydaje mi się – skomentował nieprzekonany poseł PO Czesław Mroczek





Z kolei w piątek Grzegorz Schetyna zapytany, czy Polska jest liderem w pomocy dla Ukrainy, przyznał, że „najbardziej pomagają Amerykanie, potem Niemcy, gdzie tutaj jest więcej tej pomocy niewojskowej”. – Nie jesteśmy liderem, bo najbardziej pomagają Amerykanie, potem Niemcy – stwierdził polityk PO.













