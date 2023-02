Rosyjska flaga i symbol „Z” na budynku dawnego parlamentu w Poczdamie

Na wieży dawnego budynku parlamentu krajowego w Poczdamie (Brandenburgia) nieznani sprawcy umieścili rosyjską flagę i zakazany symbol „Z” – informuje portal dw.com. Budynek jest potocznie zwany „Kremlem”.



Rosyjska flaga była w sobotę widoczna na wieży „Kremla”, nad dachami miasta. Z kolei na ceglanym murze wymalowano „Z”, zakazany w Niemczech symbol rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Według berlińskiej gazety „Tagesspiegel” rosyjska flaga prawdopodobnie pojawiła się na budynku już w czwartek. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a właściciel budynku dostał nakaz usunięcia flagi i symbolu.

To kolejny taki przypadek – rosyjska flaga pojawiła się nad opuszczonym budynkiem również latem ubiegłego roku.

W czasach NRD w budynku mieściło się okręgowe i powiatowe kierownictwo rządzącej Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec (SED); to wówczas został on nieoficjalnie nazwany „Kremlem”. Po zjednoczeniu Niemiec, do 2013 roku obradował tam parlament krajowy Brandenburgii.