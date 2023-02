Kartki na mięso. Dziennikarz pisze, jak wdrażane będą pomysły C40

Stowarzyszenie C40 Cities, do którego należy blisko 100 światowych metropolii w tym Warszawa, przyjęło rekomendację o zmniejszeniu spożycia mięsa i nabiału do 2030 roku. Czym jest zrównoważona dieta planetarna? „Nie będzie zakazu ograniczenia mięsa w bezpośredniej formie. Zostanie to przeprowadzone w formie powolnego gotowania żaby” – komentuje dziennikarz TVP Daniel Liszkiewicz.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski podpisał się od rekomendacjami zawartymi w raporcie C40 Cities. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.





Najbardziej szokujące są rewolucyjne pomysły dotyczące żywności i upowszechnienia diety planetarnej. Według jej założeń roczne spożycie mięsa nie powinno przekroczyć 16 kg mięsa i 90 kg nabiału.





Daniel Liszkiewicz, kierownik Redakcji Mediów Interaktywnych TAI, opublikował przykładową listę tygodniowych zakupów, które spełniają wymagania raportu.





Dieta planetarna – co proponuje Trzaskowski warszawiakom?





Tygodniowo powinniśmy jeść nie więcej niż 200 gramów kurczaka i ryb, maksymalnie 100 gramów wołowiny i nie więcej niż jedno jajko. Spożycie sera ma nie przekraczać 400 gramów, a mleka 1,75 litra. Ograniczenia dotyczą także... pomidorów. Dieta planetarna rekomenduje z jedzenie nie więcej niż dwóch.

















„Jak miasta wymuszają na swoich obywatelach taką dietę? Sposoby są bardzo proste i wdrażane metodą salami. Punkt po punkcie ogranicza się spożycie dzieciom, seniorom, pacjentom szpitali. Wszędzie tam, gdzie miasto decyduje o zakupach żywności” – pisze Liszkiewicz.





Jak ograniczenia wprowadzają inne miasta C40?





Dziennikarz podaje podaje, jak wdrażanie diety planetarnej wygląda w poszczególnych miasta-sygnatariuszach raportu C40.





W Kopenhadze w miejskich świetlicach, szkołach, domach opieki miasto sfinansowało szkolenie dla pracowników ponad 1000 stołówek. Wszystko po to, aby przygotowywanie posiłków odbywało się z wytycznymi diety planetarnej i było bardziej przyjazne dla środowiska.





W Londynie, burmistrz Sadiq Khan wykorzystuje siłę nabywczą miasta do kupowania zdrowych i zrównoważonych zakupów.









Z kolei w Los Angeles każdy miejski departament lub organizacja, która posiada restaurację musi przestrzegać Programu Zakupów Dobrej Żywności.

Oslo zamierza wprowadzić bezpłatne roślinne posiłki w szkołach publicznych, a w Sztokholmie wprowadzono urządzenia... mierzące emisje CO2 we wszystkich przedsiębiorstwach kupujących żywność, którymi zarządza miasto.





Ograniczenie sprzedaży mięsa w Warszawie – czy zostanie wprowadzone?





Liszkiewicz zgadza się z Trzaskowskim, który jasno podkreślił, że „nikomu nie będzie zabraniał jeść mięsa”.





„Nie będzie zakazu ograniczenia mięsa w bezpośredniej formie. Zostanie to przeprowadzone w formie powolnego gotowania żaby. Szkoły, szpitale, domy pomocy. W jednostkach podległych miastu po prostu wdroży się nowe warzywno-owocowe zalecenia. (...) Odbędzie się to w formie nakazów wprowadzania takich ograniczeń, że aż się jeść i produkować mięsa i nabiału odechce. »Będziemy was tak długi kochać aż i wy nas pokochacie«”.